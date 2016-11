E-Zigarettenhersteller Shenzhen S-Body Electronics Technology gibt Markteinführung von neuem Atomizer Sunog und Mod C2D2 bekannt

(ots) - Der in China ansässige

Hersteller von elektronischen Zigaretten Shenzhen S-body Electronics

Technology Co., Ltd. (S-BODY) hat einen neuen Atomizer und neuen Mod

herausgebracht.



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161107/438181



S-BODYs neuer Atomizer Sunog verfügt über eine

Push-and-Press-Funktion an der Oberseite, die das Nachfüllen von

E-Liquids vereinfacht. Sunog bietet eine einzelne Wendel, vier

fertige Atomizer-Wendel sowie eine RBA-Wendel, die maximale Leistung

der vier fertigen Atomizer-Wendel kann 160 W erreichen. Der neue

Atomizer ist aus fein gearbeitetem Edelstahl gefertigt. Das Design

mit dem auf der Unterseite geführten Luftstromeingang gewährleistet,

den reinen Geschmack der E-Liquid voller genießen zu können,

produziert große Dampfwolken und bietet hervorragende Wärmedämmung

durch Derlin-Materialien.



Der C2D2, ein Mod mit hoher Kapazität, verfügt über einen

austauschbaren Dual-Akku vom Typ 18650 und wurde gemeinsam von der

deutschen VapeDroid und S-BODY entwickelt. Das Gerät ist mit dem

neusten, aktualisierbaren DNA250 Temperaturschutz-Chip des in den USA

ansässigen Herstellers EVOLV ausgerüstet. EVOLVs DANN-Serie-Chips

sind aufgrund ihrer stabilen Performance und Softwarefähigkeiten, die

eine Veränderung der Vape-Parameter erlauben, branchenführend in der

E-Zigarettenindustrie. Die Benutzer können ihre Mods über die

Software individuell anpassen. Der C2D2 bietet, zusätzlich zum

Power-Modus, drei Betriebsarten zum Temperaturschutz: TC-Ti, TC-SS

und TC-Ni. Auch das einzigartige Design und die angenehme,

gummiartige Haptik differenzieren den Mod von seinen Mitbewerbern im

Markt.



S-BODY ist eine für Erforschung, Entwicklung, Produktion und

Verkauf von E-Zigarettenerzeugnissen weltweit bekannte Marke. Der

E-Zigarettenhersteller ist seit seiner Gründung im Jahre 2011 der



Herstellung von Produkten verpflichtet, die umweltfreundlich und

gesund sind, und nutzt dazu innovative Technologien, die ein sicheres

und unbedenkliches Rauchvergnügen zu einem Bruchteil der traditionell

mit dem Rauchen verbundenen Kosten erlauben. Die Produkte von S-BODY

werden in Europa, Nordamerika und Südostasien verkauft.



Die neuen Sunog Atomizer und C2D2 Akkus können ab sofort bestellt

werden.



Bitte besuchen Sie uns unter www.ele-cigarette.net, um mehr über

die E-Zigarettenerzeugnisse von S-BODY zu erfahren.



Facebook: https://www.facebook.com/vaporizersbody

Instagram: https://www.instagram.com/sbody_vape

Twitter: https://twitter.com/vaporizersbody







Kommentare zur Pressemitteilung