Recruiting im Internet: Arbeitgebervideos sprechen Bewerber emotional an

Video-Portal logistik-tv.net und Online-Jobbörse LogCareer.de wollen Personalbeschaffung vereinfachen



Branchenportal logistik-tv.net

(firmenpresse) - Mit einer gemeinsamen Initiative engagieren sich die Online-Jobbörse LogCareer.de und das Video-Portal logistik-tv.net gegen den Fachkräftemangel in der Transport- und Logistikbranche. Ihre Lösung ermöglicht es Unternehmen, sich im Werben um die besten Arbeitskräfte perfekt in Szene zu setzen und gleichzeitig eine maximale Reichweite zu erzielen.



Frankfurt/Berlin, 11. November 2016 --- „Das Personal-Recruiting hat sich verändert, simple Stellenanzeigen nach traditionellem Muster sprechen potenzielle Kandidaten kaum mehr an“, erklärt Uwe Berndt, Chefredakteur von logistik-tv.net. Angesichts des umkämpften Bewerbermarktes müssen sich Unternehmen etwas einfallen lassen, um von ihrer jeweiligen Zielgruppe besser wahrgenommen zu werden – und um sich von Wettbewerbern abzusetzen. Im Zeitalter der Digitalisierung gelingt dies optimal mit Arbeitgeber-Videos. Denn bewegte Bilder können gezielt Informationen über einen Betrieb transportieren, die Bewerber auch auf der emotionalen Ebene erreichen. „Sie erfahren auf diese Weise nicht nur, welche Aufgaben sie in dem betreffenden Unternehmen erwarten, sondern lassen sich auch für dessen Kultur und Arbeitsweise begeistern“, betont Uwe Berndt.



Auf LogCareer.de können solche Videos ganz einfach mit einer Stellenanzeige verknüpft werden. Für die maximale Reichweite solcher kombinierter Anzeigen auf diesem Jobportal sorgt nun die Kooperation mit logistik-tv.net. Dazu der Chefredakteur: „Personalverantwortliche, die auf der Stellenplattform Video-Stellenanzeigen schalten, können als zusätzliche Option eine Distribution über unser Portal und die angeschlossenen Social Media-Kanäle buchen.“ Ebenso können auch Stellenanzeigen parallel auf LogCareer.de und logistik-tv.net veröffentlicht werden. Die Macher der beiden Portale läuten damit ein neues Zeitalter in der digitalen Personalbeschaffung ein, das Stellenanzeigen zu mehr Emotionalität, Aufmerksamkeit und Reichweite verhelfen soll. Recruiter profitieren bei dieser Kooperation nicht zuletzt von dem für Suchmaschinen optimierten Auftritt von logistik-tv.net. „Schließlich ist Google mittlerweile eine zentrale Anlaufstelle für Bewerber“, erläutert Uwe Berndt.





Als Kommunikationsexperte weiß er: „Unternehmen müssen sich heute mehr denn je von ihrer attraktiven Seite zeigen, ohne dabei schönzufärben oder zu überzeichnen.“ Denn enttäuschte Erwartungen schrecken ab. Uwe Berndt rät Firmen deshalb, ihre Belegschaft selbst zu Wort kommen zu lassen. „Zufriedene Mitarbeiter, die authentisch und glaubwürdig aus ihrem Arbeitsalltag erzählen, wirken besonders überzeugend.”



Weitere Informationen unter www.logistik-tv.net



Über logistik-tv.net:

Das Branchenportal logistik-tv.net ist ein Produkt der Produktionsgesellschaft BM Productions, die Mainblick-Geschäftsführer Uwe Berndt und Christoph Müller, Geschäftsführer der K2 Werbeagentur, im Mai 2011 gegründet haben. Auf der Plattform sind über 1.300 Videos gespeichert, die jeweils bis zu 6.000 Mal geklickt werden.





