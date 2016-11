Wissen, was läuft - mit den Newslettern vom Filmverzeichnis celeo.de

Wer wissen will, welche Spielfilme im Kino starten, welche auf DVD und Blu-Ray erscheinen und welche im Fernsehen laufen, kann sich solche Informationen bequem via E-Mail schicken lassen: Mit den Newslettern des deutschen Filmverzeichnisses celeo.de, die man auf www.celeo.de/nwletter.php rund um die Uhr bestellen und auch wieder stornieren kann. Ganz unverbindlich.



(firmenpresse) - Aktuell informiert ein täglicher Newsletter, wahlweise im Text- oder HTML-Format, über Spielfilme im Fernsehen: Die Spielfilmausstrahlungen im Fernsehen für den aktuellen und den folgenden Tag, für deutsche Sender, aber auch österreichische und schweizer Fernsehsender. Es wird auf Free-TV-Premieren ebenso hingewiesen wie auf Spielfilm-Highlights im Fernsehprogramm.



Ein wöchentlich erscheinender Newsletter liefert Informationen über Kinostarts, Neuerscheinungen auf DVD und Blu-Ray, Free-TV-Premieren und anderes mehr. Auch hier besteht die Wahl zwischen Textformat (schlank, standardisiert) und HTML-Format (Darstellung mit mehr visueller Information).



Möglicherweise wird Celeo in Zukunft noch weitere Newsletter in das Angebot aufnehmen.



Das deutsches Filmverzeichnis celeo.de ist bereits seit rund einem halben Jahrzehnt online und verzeichnet Informationen zu mehr als einundzwanzigtausend Spielfilmen (mit über neununddreißigtausend Titelvarianten) und mehr als einhundertzwanzigtausend Personen, Filmtrailer zu mehr als eintausenddreihundert Spielfilmen, bietet eine smarte Suche nach Titelbestandteilen, Schauspielern, Regisseuren, Produktionsjahren... und Kombinationen davon, listet Spielfilmausstrahlungen im Fernsehen sowie Neuigkeiten rund um Filme: Kinostarts, DVD-/Blu-Ray-Erscheinungen, Free-TV-Premieren, liefert (auf Wunsch) regelmäßige filmbezogene Newsletter und Möglichkeiten zum aktiv mitmachen: Filme bewerten, kategorisieren, kommentieren...



Für DVD- und Blu-Ray-Freunde sind bequeme Suchfunktionen für einige Online-Anbieter auf celeo.de vorhanden. Statt die Website des Online-Händlers manuell aufzurufen und den gesuchten Filmtitel einzutippen, reicht ein Aufruf des entsprechenden Suchlinks auf celeo.de - so wird auch das Filmshoppen einfacher...



celeo.de







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.celeo.de/nwletter.php



Dies ist eine Pressemitteilung von

Opetus Software GmbH

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.11.2016 - 15:38

Sprache: Deutsch

News-ID 1423609

Anzahl Zeichen: 2245

Kontakt-Informationen:

Firma: Opetus Software GmbH



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 11.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 132 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung