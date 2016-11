Online-Infoabend der GGS am 17. November

Studienberatung nach Hause holen

(firmenpresse) - Heilbronn, 11. November 2016 - Für alle, die sich bequem von zu Hause aus über das Studium an der German Graduate School of Management and Law (GGS) informieren wollen, veranstaltet die innovative Business School am 17. November einen Online-Infoabend. Die Teilnehmer erfahren Wissenswertes zu den Studiengängen mit den Abschlüssen Master of Business Administration (MBA), Master of Science (M.Sc.) und Master of Laws (LL.M.). Von besonderem Interesse dürften dabei die ab Herbst 2017 neu angebotenen Studiengänge sein: der Vollzeit-M.Sc. in Management, der die Studierenden auf das Lösen komplexer Managementaufgaben im digitalen Zeitalter vorbereitet, sowie der berufsbegleitende M.Sc. in Management mit der Vertiefungsrichtung Vertriebsmanagement.

Persönliche Betreuung

Alle Master-Studiengänge an der GGS zeichnen sich durch individuelle Betreuung und international renommierte Dozenten aus. Die Studierenden lernen anhand von Fragestellungen aus der Berufspraxis, profitieren von konstruktiven Diskussionen und erweitern ihr Netzwerk. Der persönliche Erfahrungsaustausch steht dabei immer an erster Stelle. Das gilt auch für den Online-Infoabend, an dem Andreas Eckhardt, Professor für Personalmanagement, und Elvira Herzog von der Studienberatung die Besonderheiten des GGS-Studiums erläutern. Über eine Chatfunktion können die Teilnehmer des Infoabends ihre Fragen zum Studium stellen und bekommen postwendend die Antworten geliefert.

Anmeldung leicht gemacht

Die Anmeldung zum Online-Infoabend erfolgt per E-Mail an elvira.herzog(at)ggs.de oder telefonisch unter 07131 645636-17. Danach erhalten die Teilnehmer eine Bestätigungsmail mit dem Zugang zu einem Verbindungstest. Zehn Minuten vor dem Start des Infoabends können sich die Interessenten dann in den Webinarraum einloggen. Als technische Voraussetzung benötigen die Teilnehmer lediglich einen PC mit Internetanschluss und Lautsprechern sowie den aktuellen Adobe Flash Player.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ggs.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die German Graduate School of Management and Law ist eine staatlich anerkannte private Hochschule, die von der Dieter Schwarz Stiftung gefördert wird. Sie ist international ausgerichtet und arbeitet weltweit mit führenden Universitäten in Forschung und Lehre zusammen. Im Zentrum von Lehre und Forschung steht die Entwicklung der Unternehmerpersönlichkeit und die Gestaltung von Innovationsprozessen. Die German Graduate School of Management and Law konzentriert sich auf berufsbegleitende Studienprogramme für Führungstalente und bietet Weiterbildungsprogramme für Führungsteams an.

Dies ist eine Pressemitteilung von

German Graduate School of Management and Law

PresseKontakt / Agentur:

German Graduate School of Management and Law

Thomas Rauh

Bildungscampus 2

74076 Heilbronn

thomas.rauh(at)ggs.de

07131 645636-45

http://www.ggs.de



Datum: 11.11.2016 - 16:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1423618

Anzahl Zeichen: 2113

Kontakt-Informationen:

Firma: German Graduate School of Management and Law

Ansprechpartner: Thomas Rauh

Stadt: Heilbronn

Telefon: 07131 645636-45





Diese Pressemitteilung wurde bisher 111 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung