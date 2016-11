Mitteldeutsche Zeitung: Kulturpolitik/Halle/Kunstmuseum Moritzburg

Expressionisten-Sammlung Gerlinger verlässt die Stadt Halle

(ots) - Abschied nach 15 Jahren: Das Kunstmuseum Moritzburg

in Halle und der Würzburger Kunstsammler Hermann Gerlinger werden

künftig getrennte Wege gehen. Das berichtet die in Halle (Saale)

erscheinende Mitteldeutsche Zeitung in ihrer Samstagausgabe.

Gerlingers Leihgabe von Werken vorwiegend der Künstlergruppe "Brücke"

wird im gegenseitigen Einvernehmen nach dem 30. April 2017 nicht mehr

in Halle gezeigt werden, die Werke werden Halle verlassen. Das

teilten die für das in Halle ansässige Landeskunstmuseum zuständige

Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt und die Leitung der

Moritzburg mit. Der Sammler Hermann Gerlinger bestätigte der

Mitteldeutschen Zeitung am Freitag die einvernehmliche Trennung von

der Moritzburg zum kommenden Frühjahr. Es habe einen Leihvertrag auf

Dauer mit einer Ausstiegsklausel gegeben - diese sei für den Fall

eines triftigen Grundes verabredet worden, der nun vorliege. Näheres

wollte Gerlinger dazu nicht sagen, auch zur Zukunft seiner Sammlung

nicht: "Das steht im Moment gar nicht zur Debatte", sagte er. Damit

wird die Sonderausstellung "Die ,Brücke'-Maler und die Inspiration

des Fremden", die am heutigen Sonnabend im Kunstmuseum Moritzburg in

Halle eröffnet und ab Sonntag bis zum 29. Januar gezeigt werden wird,

der Schlusspunkt der Kooperation der Moritzburg mit dem Unternehmer

und Kunstfreund Gerlinger sein.







Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mitteldeutsche Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.11.2016 - 15:34

Sprache: Deutsch

News-ID 1423619

Anzahl Zeichen: 1727

Kontakt-Informationen:

Firma: Mitteldeutsche Zeitung

Stadt: Halle





Diese Pressemitteilung wurde bisher 117 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung