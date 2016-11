ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 11. November 2016

(ots) -



Woche 46/16

Samstag, 12.11.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



5.05World of Warcraft - Geschichte eines Kult-Spiels

Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

8.00Killerspiele

Der Streit eskaliert

Deutschland 2016



8.45Killerspiele

Virtual Reality und neuer Streit

Deutschland 2016



9.30Schöne neue Welt

Wie Silicon Valley unsere Zukunft bestimmt

Deutschland/USA 2016



10.30Mythen-Jäger

Himmlers Suche nach Atlantis

Großbritannien 2013



( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

14.20Mythen-Jäger

Yamashitas Kriegsbeute - Das Gold des Generals

Großbritannien 2014



15.05Mythos Arche Noah - Eine wahre Geschichte?

Großbritannien 2010



15.50Mythen-Jäger

Der verlorene Stamm Israels

Großbritannien 2014



16.35Mythen-Jäger

Die zehn Plagen

Großbritannien 2014



17.20Mythen-Jäger

Der verschollene Buren-Schatz

Großbritannien 2013



18.05Mythos Gold

Ewige Suche

Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Woche 46/16

Sonntag, 13.11.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.00heute-show



5.35Abzocke in Deutschland

Kartelle auf Kosten der Kunden

Deutschland 2015



6.20Abzocke Kaffeefahrt

Eingeladen und ausgenommen

Deutschland 2016



7.05ZDFzoom

Die Lebensversicherungsfalle

Reiche Konzerne - enttäuschte Kunden

Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 7.35 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

8.15Tatort Wohnung

Vorsicht vor Einbrechern und Abzockern

Deutschland 2014





9.00ZDF.reportage

Tatort Wohnzimmer

Einbruchsermittler auf Spurensuche

Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 9.35 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

10.45Mythos Mond - Aufbruch ins All



11.30Das größte Abenteuer der Menschheit

Geheimnisse des Apollo-Programms

Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )







Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

14.30Weltraumspione - Kalter Krieg im All

USA 2010



( weiterer Ablauf ab 15.10 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

15.55Kosmonauten - Helden im All

Sputnik und Gagarin

Großbritannien 2014



( weiterer Ablauf ab 16.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

21.45Mysterien des Weltalls

Schwarze Löcher

Mit Morgan Freeman

USA 2010



( weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

0.40Mysterien des Weltalls

Wie sehen Aliens aus?

Mit Morgan Freeman

USA 2010



1.25Mysterien des Weltalls

Gibt es Paralleluniversen?

Mit Morgan Freeman

USA 2010



( weiterer Ablauf ab 2.05 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



3.35Hubble in Not

Wie rettet man ein Weltraum-Teleskop?



4.20ALMA - Das Superteleskop in der Atacama-Wüste

Deutschland 2015





Woche 46/16

Montag, 14.11.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05Kosmonauten - Helden im All

Sputnik und Gagarin

Großbritannien 2014



5.50Kosmonauten - Helden im All

Die erste Raumstation

Großbritannien 2014



6.35Meteoritenjagd

Feuerbälle aus dem All



7.15Leschs Kosmos

Albtraum Fliegen - Sind wir in der Luft noch sicher?

Deutschland 2015



7.45James Cook - Seefahrer und Entdecker

Ein netter Kerl



8.40James Cook - Seefahrer und Entdecker

Das erste Kommando



9.33Regelmäßig aktuelle Nachrichten

heute Xpress



9.35James Cook - Seefahrer und Entdecker

Nahe am Abgrund



10.25James Cook - Seefahrer und Entdecker

Nordwestpassage



"Marco Polo: Der Entdecker" entfällt" um 10.30 Uhr entfällt

11.20Mythos Seidenstraße

Von Venedig nach China

Großbritannien 2015



12.05Mythos Seidenstraße

Sagenhaftes Samarkand

Großbritannien 2015



12.50Mythos Seidenstraße

Persiens legendäre Karawanenstädte

Großbritannien 2015



13.35Ursprung der Technik

Roboter



14.20True Stories: Die Hard 4.0

Großbritannien 2013





15.05Die Außerirdischen

Suche im Weltall



15.50Die Außerirdischen

Kontakt im Weltall



16.35Mysterien des Weltalls

Sind wir allein?

Mit Morgan Freeman

USA 2010



17.20Mysterien des Weltalls

Wie sehen Aliens aus?

Mit Morgan Freeman

USA 2010



18.05Die SciFi-Story

Aufstand der Roboter



18.50Die SciFi-Story

Unendliche Weiten



( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

20.55Building Star Trek

Die Erfolgsgeschichte einer Serie

Kanada 2016



( weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

23.50Mysterien der Menschheit

Geheimnisvolle UFOs



( weiterer Ablauf ab 0.35 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

4.40Duell in der Luft - Kampfflieger im Ersten Weltkrieg







Woche 51/16

Dienstag, 20.12.



Bitte Programmänderung beachten:



12.15ZDF-History

Breslau - Brennpunkt der Geschichte

Deutschland 2016



"ZDF-History: Die geheimen Fotos des Herzogs und der Herzogin"

entfällt

( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen )









