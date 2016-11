Neuer SKODA KODIAQ ab sofort bestellbar (FOTO)

(ots) -

- Erstes großes SUV der Marke erhältlich in den Ausstattungslinien

Active, Ambition und Style

- Motorenangebot: drei TSI- und zwei TDI stehen zur Wahl

- Die Preise starten bei 25.490 Euro für den KODIAQ 1,4 TSI 92 kW

(125 PS)

- SKODA KODIAQ überzeugt mit größtem Kofferraum seiner Klasse, bis

zu sieben Sitzplätzen und mehr als 30 ,Simply Clever'-Details

- Mit innovativen Konnektivitätslösungen und modernen

Assistenzsystemen setzt sich der KODIAQ an die Spitze seines

Segments

- Premiere im Handel am 4. März 2017



Der SKODA KODIAQ ist ab sofort bestellbar. Das erste große SUV der

Marke kann ab 25.490 Euro mit dem 92 kW (125 PS) starken 1,4

TSI-Benziner* geordert werden. Erhältlich in den Ausstattungslinien

Active, Ambition und Style, glänzt der KODIAQ mit fünf effizienten

Motoren. Je nach Motorisierung verfügt er über ein manuelles

6-Gang-Getriebe oder moderne Direktschaltgetriebe (DSG) und kann auch

mit Allradantrieb bestellt werden. Das praktische SUV begeistert mit

mehr als 30 ,Simply Clever'-Details, bis zu sieben Sitzen und dem

größten Kofferraum seiner Klasse. In puncto Konnektivität und

Fahrerassistenz setzt der KODIAQ Maßstäbe in seinem Segment. Das neue

SUV feiert seine Premiere bei den deutschen SKODA Autohäusern am 4.

März 2017.



Der SKODA KODIAQ startet die breit angelegte SUV-Offensive der

Marke und soll weltweit neue Märkte und Kunden erobern. Mit einer

Länge von 4,70 Metern, bis zu sieben Sitzen und dem größten

Kofferraum seiner Klasse ist er das erste große SUV des tschechischen

Automobilherstellers. In Deutschland kann er ab sofort bestellt

werden und steht ab dem 4. März 2017 mit allen Stärken der Marke bei

den SKODA Händlern: mit charaktervollem Design und außergewöhnlichem

Raumangebot, praktischer Intelligenz und innovativen Technologien,



die sonst nur in höheren Fahrzeugklassen zu finden sind.



SKODA KODIAQ zum Bestellstart mit fünf effizienten Triebwerken



Kunden können das SUV-Topmodell der tschechischen Traditionsmarke

ab sofort bestellen, drei TSI- und zwei TDI-Motoren stehen zur Wahl.

Die Ottomotoren-Palette umfasst zwei 1,4 TSI und einen 2,0 TSI. Der

1,4-Liter-Vierzylinder leistet in der Basisversion 92 kW (125 PS) und

verbraucht 6,0 l/100 km. Den Einstiegsmotor bietet SKODA im KODIAQ

ausschließlich mit Frontantrieb und manuellem 6-Gang-Getriebe an. Bei

der stärkeren 1,4-Liter-Version mit 110 kW (150 PS)* können Kunden

zwischen Frontantrieb mit 6-Gang-DSG sowie Allradantrieb mit

manuellem 6-Gang-Getriebe wählen. Der 132 kW (180 PS)* starke 2,0 TSI

rundet das Benzinerangebot nach oben ab. Er beschleunigt das große

SUV in 7,8 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h.

Spitzengeschwindigkeit: 206 km/h. Sein NEFZ-Verbrauch liegt bei 7,3

l/100 km.



Die Dieselaggregate stehen in zwei Leistungsstufen mit jeweils

zwei Liter Hubraum zur Auswahl. Der 110 kW (150 PS)* starke

Basisdiesel ist mit Frontantrieb und 7-Gang-DSG erhältlich und

begnügt sich mit 4,9 Liter pro 100 Kilometer. In Verbindung mit

Allradantrieb besitzt er wahlweise auch ein manuelles

6-Gang-Getriebe. Der Topdiesel ist durchgehend mit Allradantrieb und

7-Gang-DSG ausgestattet und leistet 140 kW (190 PS)*. Er beschleunigt

das große SUV in 8,6 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Spitze: 210

km/h. Zugleich überzeugt er mit einem Verbrauch von 5,7 l/100 km.



Neuer KODIAQ begeistert mit umfangreicher Ausstattung und hoher

Sicherheit



Das erste große SUV von SKODA tritt in den Ausstattungslinien

Active, Ambition und Style an. Mit 720 bis 2.065 Liter Gepäckvolumen

bietet der SKODA KODIAQ den größten Laderaum seiner Klasse. Den

Nutzwert steigert die im Verhältnis 60 zu 40 umklappbare

Rücksitzbank. Sie lässt sich serienmäßig um 18 Zentimeter längs

verschieben, die Lehnenneigung ist einstellbar. Auf Wunsch gibt es

zwei weitere Sitze in der dritten Reihe - der SKODA KODIAQ ist der

erste Siebensitzer in der Neuzeit der Marke.



Darüber hinaus hält jeder KODIAQ ab Werk hohe Sicherheitsreserven

bereit: So gehören sieben Airbags, Multikollisionsbremse,

Berganfahrassistent, Frontradarassistent inklusive

City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung, LED-Rückleuchten und die

elektronische Querdifferenzialsperre XDS+ zum Serienumfang. Letztere

macht als Teilfunktion der Elektronischen Stabilisierungskontrolle

ESC das Handling bei zügiger Kurvenfahrt noch agiler, stabiler und

präziser.



Bereits in der Einstiegsversion Active verfügt der KODIAQ über

eine umfangreiche Serienausstattung. Für hohen Komfort ab Werk sorgen

ein in Höhe und Länge einstellbares Lederlenkrad sowie Schalt- und

Handbremshebel mit Lederelementen, eine Mittelarmlehne vorn mit

Ablagefach, die Mittelkonsole vorn mit Becherhaltern und

Easy-Open-Flaschenöffnung, Klimaanlage, Speedlimiter, elektrische

Fensterheber inklusive Einklemmschutz und Kindersicherung, getönte

Scheiben, höhenverstellbare Vordersitze inklusive einstellbarer

Lendenwirbelstützen sowie das Musiksystem Swing mit

6,5-Zoll-Bildschirm und USB- sowie Line-in-Anschluss in der

Mittelkonsole. Als KODIAQ 1,4 TSI startet das SUV in der

Ausstattungslinie Active mit manuellem 6-Gang-Getriebe zu Preisen ab

25.490 Euro.



Die Ausstattungslinie Ambition umfasst darüber hinaus Merkmale wie

den Fahrlichtassistent inklusive Regensensor, Parksensoren hinten,

Zwei-Zonen-Klimaautomatik Climatronic, Geschwindigkeitsregelanlage,

Komfort-Telefonfreisprecheinrichtung, digitalen Radioempfang DAB+ und

ein Lederlenkrad mit Multifunktionstasten, das in Kombination mit

Direktschaltgetriebe auch über Schaltwippen verfügt. Regenschirme in

den vorderen Türen, ein umfangreiches Netzprogramm und Cargoelemente

im Kofferraum, eine abnehmbare LED-Akkutaschenlampe im Kofferraum und

die hintere Mittelarmlehne mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit

steigern die Praktikabilität des SKODA KODIAQ zusätzlich. Zugleich

betonen Sitzbezüge in Ambition-Schwarz oder Ambition-Braun,

Dekoreinlagen in Anthrazit-Brushed, Fußraumbeleuchtung vorn,

Türeinstiegsleisten und 17-Zoll-Leichtmetallfelgen im Ratikon-Design

den eleganten Charakter des großen SUV. Die Preise beginnen bei

28.090 Euro mit dem 92 kW (125 PS) starken 1,4 TSI.



Dieser Motor steht ebenfalls als Einstiegstriebwerk für den SKODA

KODIAQ in der Ausstattungslinie Style zum Preis von 30.490 Euro im

Programm. Serienmäßig rollt der KODIAQ Style auf attraktiven

18-Zoll-Leichtmetallrädern im Design Triton und mit auffälligem

Leuchtendesign vor: Moderne LED-Technik kommt bei den

Hauptscheinwerfern, Tagfahrlichtern sowie der Kennzeichenbeleuchtung

und den Rückleuchten zum Einsatz, die in Kristallglasoptik ausgeführt

sind. Zugleich sorgen die Adaptiven Frontscheinwerfer (AFS) und das

Abbiegelicht in den Nebelscheinwerfern für optimale Sicht. Zu den

weiteren Komfortdetails über die Ambition-Ausstattung hinaus zählen

Parksensoren vorne und hinten, beheizbare Vordersitze,

Fußraumbeleuchtung, exklusive Sitzbezüge und Dekore sowie eine

Fernentriegelung im Kofferraum, die auf Knopfdruck die Rücksitzlehnen

der zweiten Sitzreihe umklappt. Für hervorragenden Musikgenuss sorgt

das Musiksystem Bolero mit hochauflösendem 8,0-Zoll-Touchscreen,

SD-Kartenslot, Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Sprachbedienung

sowie einer Phonebox mit induktiver Aufladefunktion.



Dass ein SKODA mehr Auto fürs Geld bietet, zeigen auch die über 30

,Simply Clever'-Lösungen im neuen KODIAQ. Zu ihnen gehört

beispielsweise der Türkantenschutz (Serie ab Ambition), der im KODIAQ

Premiere feiert. Auf Wunsch ebenfalls erstmals in einem SKODA an Bord

sind die elektrische Kindersicherung für die Fondtüren, die

In-Car-Communication (ICC) sowie Schlafkopfstützen.



Innovative Fahrerassistenzsysteme und neues Konnektivitätslevel



Zusätzlich zu den serienmäßigen Assistenzsystemen sind unter

anderem Spurhalte-, Spurwechsel-, Stau- und Ausparkassistent im

Angebot. Das Einparken übernimmt auf Wunsch der optionale

Parklenkassistent 3.0 inklusive Parksensoren vorn (verfügbar ab

Ambition). Auch den Adaptiven Abstandsassistenten (ACC) mit einem

Regelbereich bis 210 km/h bietet SKODA für den KODIAQ an. Die

Optionsliste umfasst darüber hinaus Müdigkeitserkennung sowie

proaktiven Insassenschutz inklusive Seitenairbags hinten.



Premiere feiert im SKODA KODIAQ das System Area View: Dank der

Weitwinkelobjektive in den Umgebungskameras, die sich im Front- und

Heckbereich sowie in den Außenspiegelgehäusen des SKODA KODIAQ

befinden, werden vielseitige Ansichten vom direkten Umfeld des Autos

auf dem Bordmonitor angezeigt. Darunter eine virtuelle Draufsicht und

180-Grad-Bilder aus den Bereichen von Front und Heck. In engen

Ausfahrten und Parklücken sowie in Kooperation mit dem Rear Traffic

Alert sind die Umgebungskameras höchst hilfreich. Bei Fahrten abseits

befestigter Straßen können sie den Fahrer auf mögliche

Gefahrenstellen hinweisen. Ebenfalls ein Novum für die Marke ist der

Anhängerrangierassistent: Wenn das große SUV einen Trailer zieht,

übernimmt das System bei langsamer Rückwärtsfahrt das Lenken.



Mit dem erstmals für einen SKODA erhältlichen Online-Dienst SKODA

Connect zeigt der KODIAQ, wie ein SUV immer online sein kann. Das

System erreicht eine neue Dimension an Navigation, Information und

Unterhaltung, erlaubt zugleich den Fahrzeugfernzugriff per App und

unterstützt den Fahrer zusätzlich. Der KODIAQ ist damit das erste

voll vernetzte Fahrzeug von SKODA.



Die Infotainmentsysteme



Die Musik- und Infotainmentsysteme im SKODA KODIAQ entsprechen dem

neuesten Stand der Technik. Sie arbeiten schnell, bieten hochmoderne

Funktionen und Schnittstellen und besitzen kapazitive Touchdisplays

im Glasdesign. Die Grundfunktionen werden bedienfreundlich über

physische Tasten und Drehregler gesteuert.



Das Navigations-Infotainmentsystem Amundsen erweitert die

Fähigkeiten des Systems Bolero, das ab der Ausstattungslinie Style

serienmäßig an Bord ist, um eine Navigationsfunktion und einen

speziellen Anzeigemodus für das Fahren im Gelände oder auch in engen

Parkhäusern. Beim Top-Infotainmentsystem, dem Navigationssystem

Columbus, kommen ein 64-GB-Flashspeicher und ein DVD-Laufwerk hinzu.

Ein optional erhältliches LTE-Modul bringt den SKODA KODIAQ mit hoher

Geschwindigkeit online. Über einen WLAN-Hotspot (Option) können die

Passagiere mit ihren mobilen Geräten nach Belieben surfen, streamen

und mailen.



KODIAQ Active

Motorisierung Getriebe UVP

1,4 TSI 92 kW (125 PS) 6-Gang manuell 25.490 EUR

1,4 TSI ACT 4x4 110 kW (150 PS) 6-Gang manuell 28.590 EUR

2,0 TDI SCR 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG 31.040 EUR



KODIAQ Ambition

Motorisierung Getriebe UVP

1,4 TSI 92 kW (125 PS) 6-Gang manuell 28.090 EUR

1,4 TSI ACT 4x4 110 kW (150 PS) 6-Gang manuell 31.190 EUR

1,4 TSI 4x4 110 kW (150 PS)* 6-Gang-DSG 32.990 EUR

2,0 TSI 4x4 132 kW (180 PS) 7-Gang-DSG 34.490 EUR

2,0 TDI SCR 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG 33.640 EUR

2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS)* 6-Gang manuell 33.840 EUR

2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS)* 7-Gang-DSG 35.640 EUR

2,0 TDI SCR 4x4 140 kW (190 PS) 7-Gang-DSG 37.040 EUR



KODIAQ Style

Motorisierung Getriebe UVP

1,4 TSI 92 kW (125 PS) 6-Gang manuell 30.490 EUR

1,4 TSI ACT 110 kW (150 PS) 6-Gang-DSG 33.390 EUR

1,4 TSI ACT 4x4 110 kW (150 PS)* 6-Gang manuell 33.590 EUR

1,4 TSI 4x4 110 kW (150 PS)* 6-Gang-DSG 35.390 EUR

2,0 TSI 4x4 132 kW (180 PS) 7-Gang-DSG 36.890 EUR

2,0 TDI SCR 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG 36.040 EUR

2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS)* 6-Gang manuell 36.240 EUR

2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS)* 7-Gang-DSG 38.040 EUR

2,0 TDI SCR 4x4 140 kW (190 PS) 7-Gang-DSG 39.440 EUR



Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um vorläufige Werte.



*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und

CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum

offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen

CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den

Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer

Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und

bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1,

73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich

ist.



KODIAQ 5-Sitzer 1,4 TSI 92 kW (125 PS)

innerorts 7,5 - 7,4 l/100km, außerorts 5,3 - 5,2 l/100km, kombiniert

6,1 - 6,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 139 - 137 g/km,

CO2-Effizienzklasse B



KODIAQ 5-Sitzer 1,4 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS)

innerorts 7,5 - 7,4 l/100km, außerorts 5,6 - 5,5 l/100km, kombiniert

6,3 - 6,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 143 - 141 g/km,

CO2-Effizienzklasse B



KODIAQ 5-Sitzer 1,4 TSI ACT 4x4 110 kW (150 PS)

innerorts 8,3 - 8,2 l/100km, außerorts 6,0 - 5,9 l/100km, kombiniert

6,9 - 6,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 155 - 153 g/km,

CO2-Effizienzklasse C



KODIAQ 5-Sitzer 1,4 TSI DSG 4x4 110 kW (150 PS)

innerorts 8,5 - 8,4 l/100km, außerorts 6,3 - 6,2 l/100km, kombiniert

7,1 - 7,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 163 - 161 g/km,

CO2-Effizienzklasse C



KODIAQ 5-Sitzer 2,0 TSI DSG 4x4 132 kW (180 PS)

innerorts 9,1 - 9,0 l/100km, außerorts 6,4 - 6,3 l/100km, kombiniert

7,4 - 7,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 170 - 168 g/km,

CO2-Effizienzklasse C



KODIAQ 5-Sitzer 2,0 TDI SCR DSG 110 kW (150 PS)

innerorts 5,8 - 5,7 l/100km, außerorts 4,6 - 4,5 l/100km, kombiniert

5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 131 - 129 g/km,

CO2-Effizienzklasse A



KODIAQ 5-Sitzer 2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS)

innerorts 6,4 - 6,3 l/100km, außerorts 4,8 - 4,7 l/100km, kombiniert

5,4 - 5,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 141 - 139 g/km,

CO2-Effizienzklasse B



KODIAQ 5-Sitzer 2,0 TDI SCR DSG 4x4 110 kW (150 PS)

innerorts 6,8 - 6,7 l/100km, außerorts 5,2 - 5,1 l/100km, kombiniert

5,7 - 5,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 149 - 147 g/km,

CO2-Effizienzklasse B



KODIAQ 5-Sitzer 2,0 TDI SCR DSG 4x4 140 kW (190 PS)

innerorts 6,6 l/100km, außerorts 5,3 l/100km, kombiniert 5,7 l/100km,

CO2-Emissionen kombiniert 150 g/km,

CO2-Effizienzklasse B







