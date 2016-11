Ganz neu bei NORMA24: Drogerie zum kleinen Preis! / Online-Shop führt ab sofort neue Warengruppe Haushalts- und Drogerieartikel

(ots) - Der stark wachsende Online-Shop NORMA24.de

erweitert ständig sein Sortiment: Unter dem Menüpunkt "Haushalt und

Küche" stehen ab sofort auch über 130 Drogerie-Produkte aus der

nachfragestarken Warenwelt "Waschen, Putzen, Reinigen" zur Verfügung

- wer hier einkauft, kann wie immer bei NORMA von Dauerniedrigpreisen

und abwechslungsreichen Aktionsangeboten profitieren. Schon zum

Drogerie-Start gibt es attraktive Sparpreise für bekannte

Marken-Waschmittel: Die NORMA24.de-Kunden zahlen nur noch 7,99 Euro

für das 6,8 Kilo-Paket SUNIL (Color- oder Vollwäsche) und bekommen

die 5-Liter-Flasche CORAL (Optimal Colour) für lediglich 7,77 Euro

zugestellt. Der Preisvorteil ist groß: Im Vergleich zur herkömmlichen

Preisempfehlung lassen sich 20 (SUNIL) bzw. 22 Prozent (CORAL)

einsparen. Für derart attraktive Angebote heißt es schnell zugreifen.



Bis zum 30. November 2016 ist die Bestellung aus dieser

Warengruppe versandkostenfrei. Diejenigen Kunden, die ihren Warenkorb

mit 30 Euro und mehr füllen, erhalten zusätzlich einen 5 EURO

Gutschein, der Anfang Dezember per Mail verschickt wird. Zusätzlich

erhält jeder Kunde eine Gratis-Duftkerze zu seiner Bestellung.



Wer in der Warenwelt "Waschen, Putzen, Reinigen" die beste

Qualität zum kleinsten Preis sucht, wird wie gewohnt auch hier bei

den leistungsstarken NORMA-Eigenmarken fündig: Nur 1,99 Euro zahlen

die Internet-Shopper jetzt etwa für die 2-Liter-Flasche des

Weichspülers TOPTIL, was bei 80 enthaltenen Waschladungen einem

Mini-Preis von kaum mehr als 2 Cent für den Waschgang entspricht.



Der Discounter NORMA ist in Deutschland, Österreich, Frankreich

und Tschechien mit über 1.450 stationären Filialen aktiv. Im

Online-Shop unter der Adresse www.norma24.de finden die Kunden neben

vielen attraktiven Nonfood-Warenwelten z.B. auch Top-Weine und

Spirituosen, Reisen und hochaktuelle Produkte aus den Bereichen



Multimedia und Telekommunikation.







Pressekontakt:

Uwe Rosmanith

Rosmanith & Rosmanith GbR

Unter den Eichen 7

D-65195 Wiesbaden

0611/716547920

uwe(at)rosmanith.de



Katja Heck

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG

Leiterin Werbung und Kommunikation

Manfred-Roth-Straße 7

D-90766 Fürth

k.heck(at)norma-online.de



Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

NORMA

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.11.2016 - 15:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1423623

Anzahl Zeichen: 2605

Kontakt-Informationen:

Firma: NORMA

Stadt: Nürnberg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 141 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung