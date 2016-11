Diebold Nixdorf Vereinbart Joint-Venture mit der Chinesischen Inspur Group

Diebold, Incorporated gab heute den Abschluss der

Joint-Venture-Vereinbarung mit der Inspur Group bekannt, über die

bereits zuvor berichtet worden war. Diese Vereinbarung erleichtert

dem neu fusionierten Unternehmen Diebold Nixdorf die Bereitstellung

eines auf Vollständigkeit ausgerichteten Angebots an

Selbstbedienungslösungen, zu denen unter Geldautomaten (ATM),

Bankautomaten bzw. vergleichbare Geräte ohne Auszahlfunktion gehören,

für den chinesischen Markt, das den dortigen gesetzlichen

Vorschriften Rechnung trägt. Des Weiteren wird Diebold Nixdorf als

exklusiver Vertriebspartner außerhalb Chinas für alle Produkte

dienen, welche im Rahmen des neuen Joint Venture entwickelt werden.

Diese werden unter dem Markenzeichen Diebold Nixdorf vertrieben.



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20080725/DIEBOLDLOGO



Nach dem Abschluss der Transaktion wird Diebold Nixdorf eine

Minderheitsbeteiligung von 40 Prozent an dem Joint-Venture halten,

das von Diebold, Incorporated erstmalig am 18. Dezember 2015

angekündigt worden war.



Über Diebold Nixdorf



Diebold Nixdorf ist ein führender Anbieter auf dem Weltmarkt für

im Handel eingesetzte Verbundsysteme, die von Millionen Kunden

tagtäglich im Bankenwesen sowie im Einzelhandel genutzt werden. Seine

über die Software definierten Lösungen bilden die Brücke zur sicheren

und effizienten Abwicklung von Geld- und Kaufgeschäften zwischen der

realen und der digitalen Welt. Als ein Innovationspartner für nahezu

alle der 100 führenden Finanzinstitutionen und die Mehrheit der 25

weltgrößten Einzelhandelsunternehmen bietet Diebold Nixdorf

beispiellose Leistungen und Technologie, die für eine erfolgreiche

Entwicklung in der von starkem Wettbewerb und ständig Veränderungen

geprägten Konsumlandschaft von grundlegender Bedeutung sind.



Diebold Nixdorf ist in mehr als 130 Ländern mit ca. 25.000



Mitarbeitern weltweit präsent. Der Konzern unterhält

Hauptniederlassungen in North Canton, Ohio (USA) und in Paderborn

(Deutschland). Aktien des Unternehmens werden an den Börsen in New

York und Frankfurt unter dem Kürzel "DBD" gehandelt. Weitere

Informationen finden Sie auf www.DieboldNixdorf.com.







