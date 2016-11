neues deutschland: US-amerikanische Autorin Featherstone:»Trump wird Vergewaltiger und Frauenhasser ermutigen«

(ots) - In der Wahl von Donald Trump zum nächsten

Präsidenten der USA sehen Feministinnen die Eröffnung der Jagdsaison

auf Frauen. "Ich befürchte, dass Trump Vergewaltiger und Frauenhasser

ermutigen wird", sagt die Journalismus-Professorin und

Schriftstelerin Liza Featherstone im Interview mit der in Berlin

erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Wochenendausgabe).

Sie glaubt zudem, dass Trumps "Präsidentschaft Rassisten und

Fremdenfeinde bestärken wird und dass wir möglicherweise eine Zunahme

von Gewalt gegen Minderheiten erleben werden". Laut Featherstone

wären Frauen besonders von der Rücknahme der Krankenversicherung

betroffen. Zudem sei mit einer massiven Einschränkung des Rechts auf

Abtreibung zu rechnen. "Um das Recht auf Beendigung der

Schwangerschaft zu verteidigen, werden Frauen auf die Straße gehen

und sich organisieren müssen."



Die an der New York University und an der Columbia School of

International Public Affairs tätige Herausgeberin des Sammelbands

"False Choices: The Faux Feminism of Hillary Rodham Clinton" weist

darauf hin, dass es auch unter einer Präsidentin Hillary Clinton

lediglich einen liberalen Feminismus gegeben hätte. "Sie war die

Kandidatin der Austerität. In den 1990ern zog sie erfolgreich gegen

den Wohlfahrtsstaat zu Felde, mit der Folge, dass Millionen armer

Frauen und Kinder die finanzielle Unterstützung wegbrach. Sie war

auch die Kandidatin des Krieges: Sie stimmte als Senatorin für den

gescheiterten Krieg in Irak und befürwortete als Außenministerin

militärische Interventionen. Kriege, bei denen nicht zuletzt Frauen

die Leidtragenden sind", so Featherstone.







