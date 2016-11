futurezone.de: FUNKE startet 2017 mitösterreichischer Zeitungsbeteiligung Kurier neues Tech-News-Portal

(ots) - Nachrichten aus der digitalen Welt: Die FUNKE

MEDIENGRUPPE startet Anfang 2017 das Tech-News-Portal futurezone.de

in Kooperation mit ihrer österreichischen Beteiligung Kurier. In

Berlin - Deutschlands Start-up-Hauptstadt - baut FUNKE dafür eine

eigene Redaktion auf. Der Content des Mutterportals futurezone.at

wird ebenfalls umfassend eingebunden.



"Deutschland entwickelt sich zu einem der wichtigsten Märkte für

digitale Innovationen, Technik dringt in immer mehr Lebensbereiche

vor. Mit futurezone.de bieten wir demnächst ein journalistisches

Angebot, das wir zu einem der führenden Angebote in diesem Bereich

ausbauen wollen", sagt FUNKE-Geschäftsführer Michael Wüller.



futurezone.at hatte die österreichische Zeitung Kurier, an der

FUNKE eine Beteiligung hält, im Jahr 2010 gestartet. Seither hat sich

das Angebot zum führenden Technologie-Portal im Land entwickelt. Auf

dem deutschen Markt ist die Marke ebenfalls bekannt, bereits jetzt

kommt ein wichtiger Teil der Besucher von futurezone.at aus

Deutschland.



"In Österreich sind wir schon seit vielen Jahren erfolgreich, in

diesem Sommer konnten wir mit fast einer Million Unique Clients einen

neuen Zugriffsrekord verzeichnen - nicht zuletzt durch immer mehr

Unique Clients aus Deutschland. Der Schritt ins Nachbarland war

deshalb logisch, denn mit futurezone.de können wir unsere dortigen

Leserinnen und Leser noch besser erreichen und mit Informationen

versorgen", freut sich Claudia Zettel, Chefredakteurin der

futurezone.



"futurezone.at ist das führende Technikportal Österreichs. Wir

sind glücklich, mit der FUNKE MEDIENGRUPPE einen kompetenten und

starken Partner gefunden zu haben, mit dem wir die futurezone am

deutschen Markt gemeinsam etablieren und zum Erfolg führen wollen",

so Thomas Kralinger, Geschäftsführer des KURIER Medienhauses.



Ausgelegt ist das Angebot auf drei Zielgruppen: Konsumenten,



Firmen sowie IT-Experten - daher ist der Webauftritt so gestaltet,

dass jede Zielgruppe ihre Themen findet. Die Palette reicht von

Multimedia wie Unterhaltungselektronik, Produkt- und Netztests, über

Web 2.0, Business-News, netzpolitische Themen bis hin zu den eigenen

Kanälen Science und Meinung. In diesem Bereich werden nicht nur

aktuelle Ereignisse von der Redaktion kommentiert, sondern es kommen

auch regelmäßig Experten aus der Szene zu Wort.



futurezone.at erreicht monatlich rund 1 Millionen User, viele

davon aus der Zielgruppe der finanzkräftigen Entscheidungsträger und

User mit überdurchschnittlich hohem Bildungsniveau.



