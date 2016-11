MoTrip Und RebellComedy feiern Sieg der U21-Nationalmannschaft (FOTO)

Gestern empfing die deutsche U21-Nationalmannschaft die Türkei zu

einem Freundschaftsspiel im Stadion an der alten Försterei - das

Ergebnis: 1:0.



Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Nationen fand im November

2012 statt. Das Match in Bochum endete damals unentschieden. Zu den

Zuschauern gestern zählten auch Rapper MoTrip und die Comedy-Truppe

RebellComedy, die Ausländerklischees und Religionsvorurteile

humoristisch aufgreift.



MoTrip outete sich schon vor geraumer Zeit als Fan des

Stand-up-Ensembles, das vor elf Jahren von Babak Ghassim und Usama

Elyas gegründet wurde und auch RebellComedy sind Anhänger von MoTrips

Musik.



Von letzterer gibt es bald neues zu hören: am 02.12.2016 wird das

Ergebnis der gefeierten Konzerthaus-Kollaboration des

deutsch-libanesischen Rappers und des polnischen Komponisten Jimek

auf der CD/DVD "MOSAIK - MoTrip orchestrated by Jimek"

veröffentlicht.



Nach der Ankündigung verging kaum eine Woche bis das einmalige

Live-Event, begleitet vom Berliner Konzerthausorchester, im September

2016 ausverkauft war - kein Wunder, mit MoTrip und Jimek finden sich

zwei Einzelkämpfer zusammen, die gemeinsam mit dem 78-köpfigen

Orchester in den Ring stiegen, um etwas Neues, etwas Großes, etwas

Unvergessliches zu erschaffen.



All diejenigen, die nicht die Chance hatten dieses Konzerterlebnis

live zu genießen, können dies ab dem 02.12. dank "Mosaik" nachholen.



Einen ersten Vorgeschmack gibt es hier:

https://www.youtube.com/watch?v=0PoPU0dorZs



Weitere Informationen:

http://www.motrip.de/

http://www.universal-music.de/motrip/home







