Coravin, Inc. sichert sich zusätzliche Finanzierung von 22,5 Millionen US-Dollar

(ots) - Die neue Finanzierungsrunde beschleunigt die

weltweite Expansion des innovativen Wein-Systems



Coravin, Inc. hat am 8. November 2016 den Abschluss einer neuen

Finanzierungsrunde bekannt gegeben: das Unternehmen erhält im ersten

Closing Eigenkapital in Höhe von 22,5 Millionen US-Dollar,

mehrheitlich von einem großen europäischen Investor. Die aktuelle

Finanzierungsrunde zeigt, wie erfolgreich Coravin seit dem

Markteintritt 2013 gewachsen ist.



"Coravin hat in der Weinwelt einen fundamentalen Wandel in der Art

und Weise ausgelöst, in der Wein-Enthusiasten ihre Lieblingsweine

genießen," sagt Frederic Levy, CEO von Coravin. "In nur drei Jahren

konnten wir Wein-Fans und Wein-Profis weltweit dazu inspirieren, Wein

anders zu servieren, zu teilen und zu genießen. Die aktuelle

Finanzierungsrunde ermöglicht es uns, weiter zu wachsen, so dass

Wein-Freunde auf der ganzen Welt ihren Wein glasweise genießen

können, ohne Kompromisse bei der Qualität machen zu müssen."



Die Finanzierung schließt an ein sehr erfolgreiches Jahr für

Coravin an:



- Mit dem Launch zweier neuer Wein-Systeme, Model Two Elite und

Model One, erschließt Coravin neue Nutzergruppen für das System,

mit dem man Wein genießen kann, ohne den Korken zu ziehen.

- Geschäftspartnerschaften in den USA und Europa wurden gestärkt

und neue aufgebaut. Dazu gehören Bloomingdales, Sur La Table,

Neiman Marcus, Bed, Bath & Beyond, Amazon, Harrods (UK),

Boulanger (Frankreich) und VDP. Die Prädikatsweingüter in

Deutschland.

- Coravin ist nun in über 50 Ländern erhältlich, einschließlich

des asiatisch-pazifischen Raums mit Märkten wie Hong Kong,

Singapur und Australien.

- Fast Company zählt 2016 Coravin zu den Top 10 der innovativsten

Unternehmen in der Lebensmittel-Branche.





Der erhebliche Betrag, der nun in das Unternehmen fließt, hilft

Coravin dabei, eine große Anzahl an Vertriebspartnern durch

Marketingmaßnahmen, Vorführungen am POS und das Vorhalten von

genügend Coravin Wein-Systemen für das Weihnachtsgeschäft zu

unterstützen. Außerdem wird damit der Ausbau weiterer Partnerschaften

im Einzelhandel, in der Gastronomie und im Vertrieb gefördert.

Zusätzliche Marketing-Aktionen fördern die Markenbekanntheit.



"Wir sind sehr stolz, dass Coravin in den USA und auf dem

Weltmarkt so positiv angenommen wird," sagt Greg Lambrecht, Erfinder

und Gründer von Coravin. "Diese Finanzierungsrunde und die

nachhaltige Unterstützung durch unsere Investoren und Partner sind

Meilensteine, die für uns grundlegend sind, um unseren Status als

führender Anbieter weiter zu entwickeln. Unser Ziel ist es, Coravin

zu einem Bestandteil jedes Haushaltes zu machen, in dem Wein

getrunken wird."



Das Wein-System Coravin Coravin entwickelt und vermarktet das

Coravin Wein-System an Weinliebhaber, Restaurants, den Weinhandel und

Winzer. Einmalig in der Verarbeitung und im Design, nutzt Coravin

eine patentgeschützte Technologie, um Wein aus der Flasche zu

entnehmen, ohne den Korken zu entfernen. Das dabei eingesetzte

Edelgas Argon wird seit Jahren in der Weinindustrie verwendet und ist

natürlicher Bestandteil der Atemluft. Der in der Flasche verbleibende

Wein bleibt von äußeren Einflüssen unberührt und kann natürlich

weiter reifen. https://www.coravin.de







Pressekontakt:

Tamara Stegmaier

Panama PR GmbH

Tel. +49711664759718

E-Mail: t.stegmaier(at)panama-pr.de



Original-Content von: Coravin Europe B.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Coravin Europe B.V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.11.2016 - 16:06

Sprache: Deutsch

News-ID 1423636

Anzahl Zeichen: 3953

Kontakt-Informationen:

Firma: Coravin Europe B.V.

Stadt: Stuttgart





Diese Pressemitteilung wurde bisher 75 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung