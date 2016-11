Museum Industriekultur Nürnberg: Lernlabor Technikland startet in die 2. Halbzeit

Mit dem Technikland will das Museum Industriekultur Schülerinnen und Schülern spielerisch das Interesse und die Freude an Naturwissenschaft und Technik vermitteln



(© Foto: hl-studios, Erlangen): Museum Industriekultur: Lernlabor Technikland „einfach“ für Kinder

(firmenpresse) - (Nürnberg) - In der 1. Hälfte hat das vierte Lernlabor "Technikland - staunen (at) lernen" im Museum Industriekultur bereits viele Schüler und Lehrer begeistert. Nun wurde mit einem Festakt die 2. Halbzeit gestartet. Wie schon im ersten Teil gibt es wieder spannende Workshops und Mitmachveranstaltungen, das ein Team aus Museumsleuten, Wissenschaftlern und Praktikern mit den bewährten Hands-on-Stationen entwickelt und aufgebaut hat. Das Lernlabor bietet dazu den kleinen Besuchern fünf Themenkomplexe mit rund 30 Experimenten an.



Das Lernlabor Technikland ist das zentrale und umfangreichste Gemeinschaftsprojekt der unter der Marke „Technikland – staunen (at) lernen“ zusammengefassten Aktivitäten folgender Partner: Förderkreis Ingenieurstudium e.V., Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg/Schulmuseum Nürnberg, Museum Industriekultur und webec – physikalisches Spielzeug.



In seinem Grußwort zum Festakt betont Prof. Joachim Hornegger, Präsident der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg: „Wir möchten die Schüler in reduzierter Form, aber spannend für die technisch-naturwissenschaftlichen Zusammenhänge begeistern und neugierig auf mehr machen.“



Bereits während der Woche ausgebucht

Trotzdem ist das Lernlabor Technikland an Wochenenden, Feiertagen und in den Schulferien jeweils von 14 - 17 Uhr für Familien und Einzelbesucher noch bis zum 5. Februar 2017 geöffnet. Außer dem Museumseintritt fallen keine weiteren Kosten an.



Auch die Stiftergemeinschaft unterstützt das Technikland

Die 1980 gegründete Stiftergemeinschaft unterstützt regelmäßig Projekte des Museums Industriekultur und ist auch beim 4. Lernlabor "Technikland - staunen (at) lernen" wieder mit dabei. „Das Thema Technik und Naturwissenschaft liegt uns sehr am Herzen. Gemeinsam mit allen anderen Partner motiviert uns hierbei die sehr frühe Förderung von Kinder und Schülern“, so Hans-Jürgen Krieg, Sprecher der hl-studios aus Erlangen und Mitglied in der Stiftergemeinschaft.





Weitere Unterstützer der Stiftergemeinschaft gesucht

„Wir sind immer auf der Suche nach weiteren Unternehmen bzw. Vertretern aus der Wirtschaft, die die Stiftergemeinschaft des Museums unterstützen. Gerade bei so umfangreichen Projekten wie zum Beispiel das Technikland freuen wir uns über jede Förderung“, so Matthias Murko, Leiter des Museums Industriekultur.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://museen.nuernberg.de/museum-industriekultur/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

hl-studios engagiert sich für das Museum Industriekultur und in der Metropolregion Nürnberg: hl-studios ist eine inhabergeführte Agentur für Industriekommunikation. Rund 100 Mitarbeiter engagieren sich seit 25 Jahren in Erlangen und Berlin für Markt- und Innovationsführer der Industrie. Das Portfolio reicht von Strategie und Konzeption über 3D/CGI-Animationen, Print, Film, Foto, Hybrid Studio, Public Relations, Interactive online und offline, Apps, Touch-Applikationen, Messen und Events bis hin zur Markenführung.



Dies ist eine Pressemitteilung von

hl-studios GmbH – Agentur für Industriekommunikation

PresseKontakt / Agentur:

hl-studios GmbH – Agentur für Industriekommunikation

Reutleser Weg 6, 91058 Erlangen

Hans-Jürgen Krieg – Unternehmensentwicklung/PR

E-Mail: hans-juergen.krieg(at)hl-studios.de

Web: www.hl-studios.de

Fon: +49 9131 7578-0

Mobil: +49 175 185 49 66



Datum: 11.11.2016 - 16:59

Sprache: Deutsch

News-ID 1423641

Anzahl Zeichen: 2614

Kontakt-Informationen:

Firma: hl-studios GmbH – Agentur für Industriekommunikation

Ansprechpartner: Hans-Jürgen Krieg

Stadt: Erlangen

Telefon: 09131 75780



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 11.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 58 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung