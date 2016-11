ZDF/ARTE-Koproduktion "Der Jungfrauenwahn" erhält Juliane-Bartel-Medienpreis (FOTO)

(ots) -

Die ZDF/ARTE-Koproduktion "Der Jungfrauenwahn" ist mit dem

Juliane-Bartel-Medienpreis in der Kategorie "Fernsehen,

Dokumentation" ausgezeichnet worden. Die Autorin und Regisseurin

Güner Yasemin Balci beleuchtet in ihrem Dokumentarfilm das Verhältnis

des Islams zur Sexualität. Einfühlsam zeigt sie, warum sexuelle

Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben für junge Muslime heute noch

immer zur Gefahr werden können.



"Güner Yasemin Balci begibt sich auf eine ebenso spannende wie

überzeugende Entdeckungsreise aus der Innensicht. Der Film wird so zu

einer komplexen Auseinandersetzung mit den Positionen des Islam zu

den Themen Frau und Sexualität. Er formuliert nach Generationen- und

Geschlechterzugehörigkeit differenzierte Antworten, die erschreckende

und Mut machende Ansichten eröffnen", begründete die Jury ihre

Entscheidung.



Der Preis ist nach der Journalistin Juliane Bartel (1945 bis 1998)

benannt und wird in Kooperation mit dem NDR und der Niedersächsischen

Landesmedienanstalt verliehen. Er zeichnet Autorinnen und Autoren

aus, deren Fernseh-, Hörfunk- oder Online-Beiträge ein

differenziertes und geschlechtergerechtes Bild von Frauen und Männern

zeichnen oder geschlechterspezifische Probleme schildern.



"Der Jungfrauenwahn", im ZDF ausgestrahlt am 29. Februar 2016, ist

eine Produktion von Hanfgarn & Ufer Filmproduktion in Koproduktion

mit der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel in Zusammenarbeit mit

ARTE, gefördert von Nordmedia. Die Redaktion haben Burkhard Althoff

(ZDF) und Kathrin Brinkmann (ARTE).



http://daskleinefernsehspiel.zdf.de



http://twitter.com/ZDF_DKF



http://twitter.com/ZDFpresse



Ansprechpartnerin: Güngör Öztürker, Telefon: 06131 - 70-12145;

Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk(at)zdf.de







Pressekontakt:



ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF 61653-0-1-ots.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.11.2016 - 16:41

Sprache: Deutsch

News-ID 1423644

Anzahl Zeichen: 2204

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF 61653-0-1-ots.jpg

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 38 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung