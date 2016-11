ZDF-Programmänderung ab Woche 46/16

ZDF-Programmänderung



Woche 46/16



Do., 17.11.



Bitte Programmänderung ab 16.00 Uhr beachten:



16.00 heute - in Europa



16.15 ZDF spezial (HD/UT)

Obama in Deutschland

Moderation: Antje Pieper



17.15 heute Xpress (VPS 17.00/HD/UT)



17.20 hallo deutschland (VPS 17.10)



17.45 Leute heute



(Weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen. "SOKO Kitzbühel: Die

Braut und der Tod (2)" verschiebt sich auf Fr., 18.11.2016, 16.10

Uhr.)



Bitte Programmänderung beachten:



4.05 SOKO Stuttgart (VPS 4.04/HD/UT)

Hakuna Matata

(von 18.00 Uhr)



Martina SeiffertAstrid M. Fünderich

Joachim StollPeter Ketnath

Rico SanderBenjamin Strecker

Selma KirschYve Burbach

Michael KaiserKarl Kranzkowski

Jan ArnaudMike Zaka Sommerfeldt

und andere



Buch: Thomas Fridetzky, Mira Roth

Regie: Michael Wenning

Deutschland 2016



(Weiterer Ablauf ab 4.50 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholung

"SOKO Kitzbühel: Die Braut und der Tod (2)" verschiebt sich auf Fr.,

18.11.2016, 4.25 Uhr.)



Fr., 18.11.



16.10 SOKO Kitzbühel

Bitte Folgenänderung beachten:

Die Braut und der Tod (2)

(Text und weitere Angaben s. Do., 17.11.2016)



(Die Folge "Schlittenfahrt in den Tod" entfällt. Folgenänderung

bitte auch um 4.25 Uhr beachten.)



ZDF-Planungsredaktion i.A. Heike Heinrich







Kommentare zur Pressemitteilung