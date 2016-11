Niederösterreich - das Familienskiland - heißt den Winter willkommen!

(ots) - Je nach Schneelage, planen Niederösterreichs

größte Skiregionen mit Dezember den Start in den Winterbetrieb. Nach

einer positiven Winterbilanz von November bis April 2015/16, die mit

einem Nächtigungsplus von 1,8 % (+ 46.500 Nächtigungen) in gesamt

Niederösterreich eine gute Basis schuf, ist man optimistisch.



"Niederösterreich punktet im sehr guten Preis-Leistungsverhältnis,

in der steigenden Qualität sowie der kurzen Anreise, was aktive

Wintersportler und Naturgenießer sehr schätzen. Mit einem attraktiven

Angebot vor allem für Familien und gestärkt durch die positive

Winterbilanz 2015/16, schreiten wir optimistisch in die neue Saison",

sagt Tourismuslandesrätin Dr.in Petra Bohuslav und ergänzt "trotz der

schneeunsicheren Wetterlage in der vergangenen Wintersaison, stiegen

die Nächtigungszahlen in Niederösterreichs Wintersportregionen um 2,6

% (+ 6.670) im Vergleich zu der Saison 2014/15. Neben den stärksten

Monaten Jänner und Februar zeigte sich der schneereiche März mit

einen Plus von 12,2 % besonders positiv".



"Angebote für Familien sind in Niederösterreich ein

Schwerpunkt-Thema, das wir auch bei den Investitionen in die

Infrastruktur berücksichtigen. So geschehen mit der neuen Wechsel

Lounge im Familienskiland St. Corona am Wechsel, die alle notwendigen

Serviceeinrichtungen unter einem Dach vereint. Eltern können von der

großzügigen Terrasse das Treiben auf der Piste entspannt beobachten.

Annaberg überzeugt durch die neue Übungsloipe für Kinder und

Erwachsene, sowie eine neue Trainings- und Rennstrecke für den

Ski-Nachwuchs", unterstreicht Mag. Markus Redl, Geschäftsführer

Niederösterreichische Bergbahnen - Beteiligungsgesellschaft m.b.H.



zwtl.: Neuheiten für Familien und Einsteiger



Knapp die Hälfte der niederösterreichischen Skipisten trägt die

"blaue" Markierung, außerdem gibt es zahlreiche kindgerechte



Aufstiegshilfen, die das Skifahren besonders für Anfänger und kleine

Schneehaserln attraktiv machen. Mit der neuen Wechsel Lounge in St.

Corona am Wechsel erweitert sich das Angebot um ein neues

Infrastruktur-Gebäude unter anderem mit Gastronomie und Skiverleih,

welches das Warten und Zusehen gleich viel angenehmer macht. In

Puchberg am Schneeberg eröffnet am 1. Dezember 2016 die

"Wunderwiese", ein Kunststoffmattenhang, der auf 5.000 m² für Ski-

und Rodelvergnügen bei jeder Temperatur sorgt. Außerdem sollten

Familien den neuen Snowtrail in Lackenhof am Ötscher ausprobieren,

eine Fun-Piste mit leichten Wellen und Sprüngen. Langlauf-Einsteiger

sind zukünftig auf der Übungsloipe Annaberg bestens aufgehoben.



zwtl.: Neues für Fortgeschrittene, Skitourengeher und

Schneeschuhwanderer



80 rote und über 25 schwarze Pistenkilometer stehen für

Pistenprofis in Niederösterreich parat. Skirennfahrer und der

Nachwuchs dürfen sich in der kommenden Wintersaison über eine neue,

gesamt ca. 1 Kilometer lange, Trainings- und Rennstrecke in Annaberg

im Bereich Söllnreith freuen. Auch die Piste "Almboden" in Annaberg

wurde verbreitert. Wie in Lackenhof am Ötscher entstand auch am

Hochkar ein Snowtrail, jedoch mit Steilkurven und Wellen für

Erwachsene und Könner. Mit Saisonstart stehen die Pisten der

Schischaukel Mönichkirchen-Mariensee als auch in Annaberg jeden

Donnerstag nach Liftschluss bis 19:30 Uhr auch Skitourengehern zur

Verfügung. In Reichenau an der Rax startet wieder die

Schneeschuhwander-Saison mit der modernisierten Rax-Seilbahn.



zwtl.: Abenteuerliche Winterferien für die ganze Familie



20 ausgewählte "Da staunst Du!-Abenteuerferien"-Gastgeber sorgen

sich in der kommenden Wintersaison mit einem ganz speziellen

Kinderprogramm um die Jüngsten. Bleiben die Skier im Keller, stehen

Spaziergänge zu vereisten Wasserfällen, nächtliche Fackelwanderungen

oder Tierfütterungen am Programm. Gemütlicher wird es in der

Backstube beim Kekse ausstechen oder bei einer romantischen

Kutschenfahrt durch die verschneite Landschaft. "Für Familien ist

Niederösterreich ein Top-Winterurlaubsland. Mit unseren

qualitätsgeprüften Familienbetrieben der ?Da staunst

Du!-Abenteuerferien? wird den Kids auch abseits der Piste nie

langweilig. Natur- und kulturbezogene Ausflüge runden das Angebot ab,

für Erwachsene gibt es Genuss- und Wellnessaktivitäten. Am Hochkar

eröffnet mit dieser Saison ein neues Alm-Chalet für zehn Personen

direkt an der Piste, eine weitere attraktive Urlaubsmöglichkeit für

Familien oder Freundesgruppen", so Prof. Christoph Madl, MAS

Geschäftsführer Niederösterreich-Werbung.



zwtl.: Ski-Openings und Event-Highlights 2016/17



Zum zweiten Mal findet am 9. und 10. Dezember 2016 das Ski-Opening

an der Talstation Gemeindealpe in Mitterbach statt, bei denen Acts

wie "Kaiser Franz Joseph" und die Ö3-Disco am Freitag sowie "Hannah"

und die "Saubartln" am Samstag Stimmung garantieren. Für einen

gebührenden Auftakt sorgt auch das erste "Familienfest" am 10.

Dezember 2016 im Familienskiland St. Corona am Wechsel, bei dem ein

umfangreiches Rahmenprogramm für Unterhaltung sorgt. Schon

traditionell erleuchten bei der "Nacht der Ballone" am 28. Dezember

2016 den Himmel über Lackenhof. Von 27. bis 29 Jänner 2017 gastieren

heuer zum dritten Mal die besten Freerider bei der "Open Faces"

Freeride World Qualifier Tour am Hochkar. Das sportliche

Event-Highlight dieses Winters ist der Audi FIS Ski Weltcup der Damen

von 28. bis 29. Dezember 2016 am Semmering.



