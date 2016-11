Frankfurter Rundschau: Deutschland schafft das

(ots) - Der Andrang hilfesuchender Menschen hat die

Bundesrepublik in den vergangenen Jahren schwer erschüttert. Dabei

ist dem Land einiges erspart geblieben. Zu keinem Zeitpunkt musste

der Finanzminister befürchten, dass ihm das Geld für die neuen

Aufgaben ausgehen könnte. Weder musste er auf seine Schwarze Null

verzichten noch Sparprogramme ankündigen oder die Steuern erhöhen.

Man mag sich kaum vorstellen, was eine Flüchtlingskrise in

wirtschaftlich schwierigeren Zeiten bedeutet hätte. So aber lässt

sich sagen: Finanziell ist Merkels "Wir schaffen das" bestens

abgesichert.







