Michalk/Kühne: Patienten sollen besser mit Heil- und Hilfsmitteln versorgt werden

(ots) - Gesetzentwurf in erster Lesung in den Bundestag

eingebracht



Das Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz ist in der Nacht zum

heutigen Freitag in erster Lesung in den Bundestag eingebracht

worden. Dazu erklären die gesundheitspolitische Sprecherin der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion Maria Michalk und der zuständige

Berichterstatter für Heil- und Hilfsmittel Roy Kühne:



"Die Koalition hat sich für diese Legislaturperiode vorgenommen,

die Versorgung der Patientinnen und Patienten mit Heil- und

Hilfsmitteln zu verbessern. Als erste große Maßnahme ist hierfür die

Aktualisierung des Hilfsmittelverzeichnisses zu nennen. Nach unseren

Vorstellungen soll dieses Verzeichnis entsprechend dem

medizinisch-technischen Fortschritt kontinuierlich fortgeschrieben

und aktualisiert werden.



Im Hilfsmittelbereich haben wir zudem vorgesehen,

Qualitätsstandards bei Ausschreibungen zur Hilfsmittelversorgung

einzuführen. Die Patientenrechte sollen durch Dokumentations- und

Informationspflichten des Leistungserbringers gestärkt werden.

Darüber hinaus stärken wir mit diesem Gesetz die Heilmittelerbringer,

die ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in unserer Gesellschaft sind. Die

Bindung an die Steigerungsrate der durchschnittlichen Lohnzuwächse

wird für Heilmittelerbringer über eine Dauer von drei Jahren

aufgehoben. Gleichzeitig wird ein Modellvorhaben eingeführt, in dem

der Therapeut direkt über Auswahl und Dauer der Therapie sowie die

Frequenz der Behandlungseinheiten bestimmen kann.



Das Gesetz legt wichtige Grundlagen für Qualitätsstandards und

stärkt die Patientenrechte. Auf dieser Grundlage gehen wir jetzt in

die parlamentarischen Beratungen."







