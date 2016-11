Domains für Gamers: Games-Domains und Game-Domains

Games-Domains und Game-Domains können von Fans benützt werden, um ihre Spielkünste vorzustellen. Aber auch die Anbieter von Spielen für PC und Spielkonsolen sind mit diesen beiden Domains gut bedient.

Games sind ein großer Trend....

(firmenpresse) - Fast jeder denkt zunächst bei Game-Domains und Games-Domains an elektronische Spiele.



Elektronische Spiele passen natürlich optimal zu beiden Domains. Doch Game-Domains und Games-Domain sind natürlichauch für Seiten über Karten-und Brettspiele sowie Sport geeignet.



Spiele sind ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Die US-Verbraucher geben 22 Milliarden US-Dollar pro Jahr für Spiele aus. Für eine ganze Industrie sind Spiele nicht die wichtigste Nebensache der Welt, sondern die Hauptsache.



Friedrich Schillers Beurteilung des Menschen als "homo ludens", als spielender Mensch, wird im 21. Jahrhundert mehr als bestätigt: " "Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt."



Den Zusammenhang zwischen einem besseren Ranking in Suchmaschinen und den Neuen Top-Level-Domains hat eine Studie von Searchmetrics für die Berlin-Domains bereits erwiesen. Webseiten mit Berlin-Domains sind bei regionalen Suchanfragen in Google häufig besser platziert als Webseiten mit .de-Domains und .com-Domains. Das Ergebnis der Searchmetric-Studie lässt sich wie folgt zusammenfassen:



"Bei 42% der Suchanfragen ranken .berlin-Domains lokal besser."



Eine weitere Studie von Total Websites in Houston zeigt, dass die Ergebnisse der Searchmetrics-Studie prinzipiell auf alle Neuen Top-Level-Domains übertragbar sind, also auch auf die Game-Domains und Games-Domains. Total Websites stellt fest, dass Google die Domainendungen der Neuen Top-Level-Domains als wichtiges Kriterium für die Bewertung einer Domain heranzieht und kommt daher zu folgendem Schluss:



"Es ist klar, dass die Neuen Top-Level-Domains das Ranking in Suchmaschinen

verbessern."



