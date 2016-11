Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik

Lischka legt Felgner den Rücktritt nahe

(ots) - Als Konsequenz aus der Gutachtenaffäre in

Sachsen-Anhalt hat SPD-Landeschef Burkhard Lischka

Wirtschaftsminister Jörg Felgner (SPD) den Rücktritt nahegelegt. Nach

einem Krisentreffen in Magdeburg am Freitagnachmittag sagte Lischka

der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Samstagausgabe),

er wolle Schaden von der Person Felgner und der Regierungskoalition

abwenden. Der Minister war in den vergangenen Monaten in der Affäre

um umstrittene Beraterverträge enorm unter Druck geraten. Laut

Lischka habe Felgner um eine Bedenkzeit bis zum Montag gebeten.

Zuletzt war Sozialministerin Petra Grimm-Benne, das zweite

SPD-Mitglied in Sachsen-Anhalts Regierung im MZ-Interview auf Distanz

zu Felgner gegangen.







