neues deutschland: Deutsche Mitverantwortung in Afghanistan: Auge um Auge,Zahn um Zahn

(ots) - Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das alttestamentarische

Gerechtigkeitsverständnis, das einst dem Recht des Stärkeren Grenzen

setzen sollte, praktizieren die afghanischen Taliban seit jeher. Ihr

Angriff auf das deutsche Generalkonsulat in Masar-i-Scharif ist ihnen

Vergeltung für einen Luftangriff durch US-Kampfflugzeuge, bei dem

Anfang November mehr als 30 Zivilisten ums Leben gekommen waren -

laut Taliban mit Hilfe der Bundeswehr. Selbst wenn das Dementi der

Bundeswehr in diesem Fall zutrifft, an einem gibt es keinen Zweifel:

Deutschland ist Komplize der USA in einem Anti-Terror-Krieg, der

nicht nur in Afghanistan immens viele Zivilisten das Leben kostet.

Auf 28 zu 1 wird die Rate bei den Drohneneinsätzen der USA von

Kritikern geschätzt - 28 Zivilisten sterben begleitend, wenn ein

Terrorist »gezielt« getötet wird. 15 Jahre nach Beginn der »Operation

Enduring Freedom« ist nichts gut in Afghanistan. Das ist sicher nicht

nur einem Versagen des Westens geschuldet, sondern auch einer

traditionell von Stammesrivalitäten und Gewaltkultur geprägten

vormodernen Gesellschaft. Aber es ist definitiv auch einem Versagen

des Westens geschuldet, der seit 2001 auf Bohnen und Bomben im

Doppelpack für die afghanische Bevölkerung setzte - ohne ein

tragfähiges Entwicklungskonzept. Das mit Afghanistan gerade

geschlossene Rücknahmeabkommen für abgelehnte Asylbewerber zeigt

erneut, wie wenig Afghanen dem Westen wert sind. »Gut« für die

Taliban.







Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion



Telefon: 030/2978-1722



Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

neues deutschland

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.11.2016 - 17:21

Sprache: Deutsch

News-ID 1423658

Anzahl Zeichen: 1808

Kontakt-Informationen:

Firma: neues deutschland

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 125 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung