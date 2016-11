Goldtaler gibt es nicht nur in Entenhausen

(firmenpresse) - Der limitierte Thaler, den es in Gold oder Silber gibt und der den Christkindlmarkt auf Münchens Marienplatz abbildet, ist sicher eine schöne Geschenkidee. Doch er ist nicht billig. So kostet der Ein-Unze-Thaler in Gold immerhin 1500 Euro und er ist kein offizielles Zahlungsmittel. Zum Vergleich eine Unze Gold kostet aktuell rund 1156 Euro. Für eine Unze Krügerrand muss man inklusive Prägekosten und Händlermarge knapp 1200 Euro berappen. Dabei ist der Aufschlag eher gering. Eine Mehrwertsteuer ist nur bei Silbermünzen fällig, wird aber meist durch eine sogenannte Differenzbesteuerung umgangen.



Da ist es schon eine Überlegung wert, angesichts Nullzinspolitik, auf Goldgesellschaften zu setzen. Denn bei Goldaktien arbeitet für Anleger bei einem steigenden Edelmetallpreis sogar ein Hebel, der die Aktien stärker steigen lässt. So besitzt beispielsweise Sulliden Mining - http://rohstoff-tv.net/c/mid,3074,Firmenpraesentationen/?v=296922 - mehrere Goldprojekte, wobei besonders das Troilus-Projekt in Quebec, Kanada, eine früher produzierende Goldmine, aussichtsreich erscheint. Daneben kann Sulliden Phosphat- und Polymetallprojekte sein Eigen nennen.



Ebenfalls im Goldgeschäft ist Brazil Resources - http://rohstoff-tv.net/c/mid,3074,Firmenpraesentationen/?v=296176 - mit den Projekten São Jorge und Cachoeira (angezeigte Ressource von insgesamt 692.000 Unzen Gold) in Brasilien. Auch zum Portfolio gehören ein Gold-Kupfer-Projekt in Kolumbien und eines in Alaska, sowie ein Uranprojekt im berühmten Athabascabecken in Saskatchewan.



Auch wenn die ersten Reaktionen der Verunsicherung nach den US-Wahlen von einigen als kurzfristig angesehen werden, so dürfte Gold auch weiterhin nichts an Beliebtheit einbüßen. Die Verunsicherung bleibt. Gold bleibt auch erste Wahl als Schutz vor Finanz- und Wirtschaftskrisen und natürlich als nettes - und zudem werthaltiges - Weihnachtsgeschenk.







