KryoLights Akku-Stirnlampe SL-1720.c mit 3 Cree-LEDs

Leuchtet gleißend hell bis zu 300 Meter weit

KryoLights Akku-Stirnlampe SL-1720.c mit 3 Cree-LEDs, 20 Watt, 1.800 Lumen, IPX4, www.pearl.de

(firmenpresse) - Immer die Hände frei und superhelles Licht: beim Joggen, Campen und Geocachen. Die robuste

Stirnlampe von KryoLights macht jeden Outdoor-Spaß mit! Mit der Fahrradhalterung lässt sich die

Leuchte auch am Mountainbike außerhalb des Straßenverkehrs nutzen.

Der Helfer bei Autopannen oder Reparaturen: An schwer zugänglichen Stellen sorgt die

Hochleistungs-Stirnlampe für ausreichende Beleuchtung.

Die Helligkeit lässt sich in 3 Stufen für jede Gelegenheit einstellen. Bei voller Leuchtpower erzeugt

man bis zu 300 Meter Leuchtweite. Der Blinklicht-Modus bietet zusätzliche Sicherheit. So macht

man im Dunkeln schnell auf sich aufmerksam.

Zielgerichtetes Licht für jeden Zweck: Mit dem um bis zu 90° nach unten neigbaren Lampenkopf

leuchtet man immer genau da hin, wo man es gerade braucht.

Extralange Leuchtdauer: 2 starke Lithium-Ionen-Akkus versorgen die Stirnlampe bis zu 5 Stunden

mit Energie. Geht die Power zur Neige, lassen sich die Akkus direkt im Batteriefach wieder

aufladen, ganz praktisch an jedem USB-Port oder USB-Netzteil.

Sitzt immer wie angegossen: Das ergonomische, stufenlos verstellbare Kopfband sorgt für einen

optimalen und bequemen Sitz auf dem Kopf oder einer Mütze.

- Akku-Stirnlampe mit 3 Cree-LEDs und Fahrradhalterung

- Ideal für Joggen, Camping, Geocaching, Angeln, Wanderung, Outdoor-Aktivitäten,

Mountainbiking, Reparaturen bei Autopannen u.v.m.

- 3 ultrahelle Highpower-Cree-LEDs: 1 Cree-T6-LED (10 Watt) und 2 Cree-XPG-LEDs (je 5

Watt)

- Helligkeit: bis zu 1.800 Lumen

- 3 Leuchtstärken (große LED, kleine LEDs, alle LEDs) und Blinklicht

- Leuchtweite: bis zu 300 Meter

- Leuchtdauer: bis zu 5 Stunden

- Spritzwassergeschütztes Gehäuse: IPX4

- Hält Stürzen bis 1 Meter stand

- Verstellbarer Leuchtwinkel: bis zu 90°

- Universalgröße: ergonomisches, verstellbares Kopfband für hohen Tragekomfort

- Stromversorgung: 2 Li-Ion-Akkus Typ 18650 mit je 2.000 mAh / 3,7 V, laden über USB-Port

oder USB-Netzteil (bitte dazu bestellen)

- Einfaches Aufladen der Akkus direkt im Batteriefach

- Robustes LED-Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff, stabiles Batteriefach an der

Hinterkopf-Seite des Stirnbands, mit Spiralkabel verbunden

- Maße (Lampenkopf): 83 x 40 x 57 mm

- Gesamt-Gewicht: 205 g (ohne Akkus)

- Stirnlampe SL-1720.c inklusive Kopfband, 2 Akkus, USB-Ladekabel (90 m),

Fahrradhalterung, Akkutasche und deutscher Anleitung

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten, dass dieses Produkt nicht den deutschen

straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften entspricht und insbesondere nicht nach der deutschen

StVZO zugelassen ist. Ersetzt nicht die vorgeschriebene Fahrradbeleuchtung.

Preis: 39,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 99,90 EUR

Bestell-Nr. NX-9109 Produktlink: http://www.pearl.de/a-NX9109-3341.shtml





PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit 10 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 40.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 15.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten. (www.pearl.de).

