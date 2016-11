Ein Ausflug nach Manises ist ein Ausflug ins Herz der Keramikherstellung

Früher wie heute – Spanisch Sprachschüler aus Valencia entdecken die Kunst der Keramik

(firmenpresse) - Valencia. Nicht unweit der Küstenstadt Valencia findet sich das Städtchen Manises, besonders bekannt für die Herstellung von Keramik. Denn Spanien bietet nicht nur kulturelle und kulinarische Besonderheiten, die es zu einem beliebten Reiseziel machen, sondern ist auch künstlerisch in vielen Bereichen sehr interessant. Und dass Keramik Kunst ist, das durften unter anderem die Spanisch Sprachschüler einer Sprachschule aus Valencia feststellen. Sie durften unter kompetenter Führung genau verfolgen, wie aus einem Rohstoff nach und nach ein wertvolles Unikat wird.





Morgens ging es also los, zum Touristenzentrum. Hier gab es sogar eine kostenlose Ausstellung der Fotografiegeschichte, mit der man kurze Wartezeiten schnell überbrücken konnte – ein guter Anfang für eine vielversprechende, spanische Besichtigungstour.





Angefangen wurde in der Werkstatt von José Gimeno Martínez, in der die Schüler den Töpfern hautnah bei der Arbeit zusehen konnten. Dabei wurde ihnen genau erklärt, was hier zu beachten ist und dass selbst Techniken aus früheren Jahrhunderten noch heute angewendet werden. An den Seiten erstreckten sich Regale mit bereits geformten Objekten – von Krügen über Teller bishin zu Vögeln. Die Spanisch Sprachschüler konnten die Gelegenheit nutzen, sich alles ausgiebig anzugucken und währenddessen noch ein bisschen ihr Spanisch zu verbessern. Denn im Alltag übt es sich noch immer am besten – und es fällt einem noch leichter, wenn man sich für ein bestimmtes Thema interessiert.



Im Anschluss wurden sie zum Ofen geführt, in dem die geformten Rohstoffe zur Weiterverarbeitung erhitzt werden. Dadurch werden sie härter und können auf ihre Färbung vorbereitet werden. Zudem konnten die Sprachschüler sich mit eigenen Augen davon überzeugen, wie einzigartig die Keramikfiguren aus Manises sind: in einem kleinen Atelier werden alle handbemalt, mit viel Mühe und Sorgfalt. Wer eine solche Figur kauft, kann sich sicher sein, dass es keine zweite gleiche gibt.







Fortführend besuchten die Spanischschüler die valencianische Assoziation des Keramik, in der sie eine kleine Ausstellung begutachten und eine weitere Werkstatt besichtigen konnten. Zusätzlich finden hier unter anderem Kurse für Kinder ab, die lernen wollen, wie man richtig töpfert. Und tatsächlich hatten die Schüler selbst sogar die Möglichkeit, einmal Hand anzulegen! Mit Hilfestellung fertigten sie so eine kleine Art Becher an, und können die Keramikkunst als solche jetzt mit einem anderen Blick sehen. Eine einzigartige Erfahrung, die durch die Spanisch Sprachschule Costa de Valencia ermöglicht wurde!





Den krönenden Abschluss bildete der Besuch ins Keramikmuseum, in dem man allerlei Künste aus vergangenen Jahrhunderten bewundern kann. Die Erkenntnis bei der Betrachtung, wie weit dieses Unternehmen in die Vergangenheit reicht, und doch bis heute andauert, überraschte viele Spanisch Sprachschüler. Und auch wenn sie wieder zurück in Valencia sind, werden sie diesen Ausflug in die Vergangenheit und Gegenwart zugleich nicht so schnell vergessen.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://costadevalencia.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Sprachschule Costa de Valencia hat sich seit 1995 auf die Vermittlung von Spanisch als Fremdsprache spezialisiert. Die Spanischschule im Herzen von Valencia ist ein anerkanntes Centro Acreditado des Instituto Cervantes und Mitglied in zahlreichen Fachverbänden. Die eingesetzten Unterrichtsmaterialien werden eigens vom Lehrerteam erarbeitet. Wichtigster Aspekt der modernen Unterrichtsmethode ist die individuelle Einbindung jedes Schülers um wirklich Spanisch zu sprechen. Großen Wert legen die beiden Geschäftsführer auf die Unterrichtsqualität und ein breit gefächertes Freizeitprogramm.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Costa de Valencia, S.L

PresseKontakt / Agentur:

Costa de Valencia, S.L.

Avda. Blasco Ibáñez, 66

E-46021 Valencia

Tel.: (+34) 96 361 03 67

Fax: (+34) 96 393 60 49

info(at)costadevalencia.com

www.Costadevalencia.com





Ansprechpartner:

Andreas Teßmer (Geschäftsführer)

Andreas(at)Costadevalencia.com



Datum: 11.11.2016 - 18:49

Sprache: Deutsch

News-ID 1423666

Anzahl Zeichen: 3244

Kontakt-Informationen:

Firma: Costa de Valencia, S.L

Ansprechpartner: Andreas Tessmer

Stadt: Valencia

Telefon: (+34) 96 361 03 67



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 116 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung