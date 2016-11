Edle Notizbücher - Positiv mit allen Sinnen durchs Leben gehen

(firmenpresse) - Ausgeglichen zu sein, ist eine Gabe, die jeder nutzen kann. Wichtig ist, die Balance und seine Talente im Leben auszubauen und zu aktivieren. Die Dipl.-Betriebswirtin, Sabine Göbel gibt in ihren Seminaren und Workshops Inspirationen für ein selbstbestimmtes Leben und hat Notizbücher entwickelt, die einzigartig und individuell bei der Persönlichkeitsentwicklung unterstützen.

Bewusst sein Leben wahrzunehmen und alle Sinne dafür einzusetzen, fällt vielen Menschen nicht leicht. Dennoch ist es ein Lebensziel, die Balance und Ruhe zu finden, die Körper und Seele für einen gesunden Alltag benötigen. Die Dipl.-Betriebswirtin, Sabine Göbel ist Inhaberin von my-life-24.com und coacht neben Privatpersonen, Mitarbeiter von mittelständischen und großen Unternehmen. Durch die Persönlichkeitsentwicklung jedes Menschen kristallisieren sich Fähigkeiten und Fertigkeiten heraus, die für die Stärkung des Selbstbewusstseins eine große Rolle spielen.

Um sich und sein Leben bewusst wahrnehmen zu können, braucht es sensible Sinne und die Muse, Erfahrungen und Gedankenansätze aufzuschreiben. Notizbücher, die einzigartig und individuell gestaltet sind, helfen bei dieser Möglichkeit der Selbstbestimmung. Stilvolle Notizbücher mit einer qualitativ hochwertigen Verarbeitung bietet der Webshop my-life-24.com/notizbuecher für alle an, die entdecken, gestalten und auch innehalten möchten. Auf blanko oder linierten Seiten können positive Erlebnisse des Alltags verfasst werden. Illustrierte Innenseiten bieten Raum für Inspirationen und fantasievolle Gedankenreisen. Motivierende Fragen im Notizbuch Dank-BAR geben den Anstoß für die Entwicklung des eigenen Bewusstseins und seine Stärken. Besonders edel sind die Notizbücher "Edle Schriften" mit elegantem Magnetverschluss oder das Blanko-Buch "Follow Your Heart", das mit seinen golden geprägten Lettern dazu einlädt, seine Gedanken und Wahrnehmungen in Schrift oder in Bildern zu Papier zu bringen.

Die Notizbücher eignen sich für die eigene Anwendung oder als besonderes Geschenk, für all diejenigen, die ihr Leben selbstbestimmt und positiv ausrichten möchten.





