Ostthüringer Zeitung: Jörg Riebartsch kommentiert: Die Erde ist keine Scheibe

(ots) - Weil das prominenteste Mitglied der Landesregierung

unlängst erst in den sozialen Netzwerken auf die katholische Kirche

verwies, drängt sich die Erinnerung auf, dass diese Institution eine

Ewigkeit gebraucht hat um zu akzeptieren, dass die Erde keine Scheibe

ist, sondern eine Kugel. Gibt es Anzeichen, dass die Regierung in

Thüringen schneller Zugang zur Physik findet?



Diese Woche war die von Rot-Rot-Grün lancierte Gebietsreform

wieder einmal Thema im Landtag - aber nicht nur dort. Lässt man

Gepolter und Gekreische und die ausgetrampelten Pfade aus Rede und

Gegenrede hinter sich, bleibt der mehrfache Hinweis der Koalition

haften, man sei besseren Argumenten zur Gebietsreform zugänglich.

Ernsthaft? Wer legt fest, was das bessere Argument ist?



Thüringens Regierung kann nicht mehr vermitteln, dass der

Widerstand aus einem gefühlten Zweidrittel der Bevölkerung allein auf

eine mäkelnde, rückwärtsgewandte und träge CDU-Opposition

zurückzuführen ist. Weimars SPD-Oberbürgermeister hat sich

beispielsweise gerade erst bei seinem Parlament die Erlaubnis

abgeholt, gegen den Verlust der Kreisfreiheit Verfassungsbeschwerde

einzureichen. Und unvermittelt bleiben auch über Parteigrenzen hinweg

Sinn und Zweck der Zusammenlegung der Ärmsten der Armen mit den

Landkreisen Altenburg und Greiz und der Stadt Gera.



Nicht untergehen darf der Hinweis von Ministerpräsident Bodo

Ramelow, die Landesregierung habe nie behauptet, mit der Reform werde

Geld gespart. Es sei vielmehr eine notwendige Investition in die

Zukunft. Dazu lässt sich natürlich ganz leicht ein besseres Argument

finden: Wenn man also alles lässt wie es ist, spart man viel Geld.



Zudem wäre es nun doch schön, endlich das Projekt in richtiger

Reihenfolge zu planen: Was wurde in Thüringens Verwaltungen in den

zurückliegenden Jahren falsch gemacht? Wie macht man es in Zukunft



besser? Wie viel Beschäftigte sind dazu in welchen Verwaltungsebenen

notwendig und in welchem geografischen Raum sind diese dann

angesiedelt?







