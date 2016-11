Mini-Lampenschirme Weinglas mit gedrucktem Motiv

Stimmungslicht und Werbeträger

Mini-Lampenschirme Weinglas mit gedruckten Motiven

(firmenpresse) - Wer kennt sie nicht: Die zahlreichen und oft auch fantasievollen Gefäße und Halterungen für Teelichter. Jetzt hat die Spezialfirma IFOHA aus Isselburg eine geniale Idee bis zur Marktreife entwickelt, die das Teelicht zum Eyecatcher auf jedem Tisch werden lässt. Man nehme ein Trinkglas, ein Tee- oder LED-Licht und einen (individuell) bedruckten Mini-Lampenschirm von IFOHA.

Neben einer Vielzahl an unterschiedlichen Mustern und thematischen Motiven z. B. für Weihnachten, Ostern, Karneval usw. gibt es auch die Möglichkeit, Lampenschirme mit eigenen Motiven, Fotos, Logos, Texten und Werbebotschaften anfertigen zu lassen. So kann zum Beispiel ein Restaurant ein saisonales Speiseangebot darauf anpreisen, ein Unternehmen mit seinem Logo auf sich aufmerksam machen, das Brautpaar seine Gäste mit einer innovativen Tischdekoration im Look der Einladung überraschen oder der Schützenverein seine Feier mit einem Porträt des amtierenden Schützenkönigs noch persönlicher ausrichten. Der kreativen Fantasie für die Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt. Überall dort, wo Botschaften transportiert werden sollen, das Image geprägt und gepflegt oder Menschen in geselliger Runde zusammenkommen, lassen sich mit den kleinen Tischleuchten ebenso stimmungs- wie stilvolle Akzente setzen.

Die Funktionsweise ist denkbar simpel: das brennende Teelicht wird in ein Trinkglas gesetzt und dann der Lampenschirm über die Glasöffnung gestülpt. Die Lampenschirme passen nahezu auf alle Arten von Gläsern. Am schönsten wirken sie jedoch auf langstieligen Trinkgläsern wie z. B. Wein-, Sekt-, Cocktail- oder Biergläsern, weil so die Optik einer stilvollen Mini-Stehleuchte am besten transportiert wird. Selbst auf einer festlichen Tafel sind die kleinen Stimmungslichter das Tüpfelchen auf dem i. Dank des windabweisenden Lampenschirms sind sie auch perfekt für den Einsatz im Freien geeignet.

"Wir sind nicht die Ersten, die Lampenschirme für Trinkgläser herstellen. Aber wir sind die Ersten, die Lampenschirme aus Hart-PVC-Folie mit einer vorgefertigten oder individuellen Bedruckung schon in einer kleinen Stückzahl zu einem günstigen Preis anbieten. Unsere Mini-Lampenschirme bestehen aus einem festen Material, das eine lange Lebensdauer gewährleistet", erklärt IFOHA Geschäftsführer Marcus Noell.

Das Sortiment umfasst aktuell rund 100 verschiedene Motive - der Jahreszeit entsprechend vor allem mit winterlichen und weihnachtlichen Designs - und wird kontinuierlich erweitert. Die Bestellung eines individuell gefertigten Lampenschirms ist kinderleicht: einfach das gewünschte Motiv hochladen, Liefer-, Rechnungsadresse und Bezahlweise angeben, fertig. Die Bearbeitung des Motivs - das ist notwendig, um eine verzerrte Darstellung auf dem kegelförmigen Lampenschirm zu verhindern - sowie die Aufbereitung der Feindaten für den Druck übernimmt der Hersteller gegen einen kleinen Aufpreis.

Natürlich sind die Mini-Lampenschirme auch in punkto Sicherheit auf dem neuesten Stand: Sie werden aus Hart-PVC-Folien hergestellt, die selbstverlöschend und somit nicht brennbar sind.

Ein großer Vorteil bei IFOHA ist, dass dieser Hersteller die Lampenschirme bereits in einem kleinen Set mit nur sechs Stück anbietet - selbstverständlich auch bei einer individuellen Anfertigung. Aber auch Großabnehmer, die die Lampenschirme zu Werbezwecken als Streuartikel oder Kundengeschenke nutzen möchten, können schnell beliefert werden. "Wir haben für die hausinterne Herstellung der Mini-Lampenschirme eigene Spezialmaschinen, mit denen wir auch kurzfristig Motiv-Wünsche unserer Kunden umsetzen und produzieren können", so Noell.

Fotos von den Mini-Lampenschirmen sowie alle verfügbaren Motive, weitere Infos und eine direkte Bestellmöglichkeit gibt es auf www.ifoha.com/mini-lampenschirme.html





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ifoha.com/mini-lampenschirme.html



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Wir, die Fa. IFOHA GmbH & Co.KG mit Sitz in Isselburg am Niederrhein (NRW) sind ein mittelständischer Betrieb im 9 Mitarbeitern und einem Aussendienstler. Wir handeln, veredeln und konfektionieren seit 1993 selbstklebende Folien für Gewerbe- und Privatkunden. Im Jahr 2004 stellten wir den allerersten Onlineshop für Folien in Deutschland ins World Wide Web. Der ehemals bundesweite Handel von Folienprodukten und Werkzeug wurde im Laufe der Jahre zuerst auf das benachbarte Ausland- und später auf den weltweiten Vertrieb ausgedehnt.



Seit 2008 sind wir zertifizierter Handelspartner des bundesdeutschen Folienherstellers ASLAN und als anerkannter Ausbildungsbetrieb auch der IHK angeschlossen. Diverse Auszeichnungen im Bereich Oberflächentechnik und über 65.000 zufriedene Kunden stehen für Qualität und Vertrauen.



Unsere Angebotspalette wurde im Laufe der Jahre stetig dem stark wachsenden Folienmarkt angepasst. Beschränkte sich Anfang 1993 die Herstellung und Lieferung lediglich auf Sandstrahlschablonen für glasverarbeitende Betriebe, erweiterten wir unsere Produktpalette im weiteren Geschäftsverlauf auf sämtliche Gebäudefolien, Autofolien und viele Spezialfolien. Seit 2009 bedienen wir mit Großformat-Digitaldruck Gewerbekunden für Werbetechnik und eine stetig zunehmende Anzahl von Privatkunden.



Wir haben Ihnen eine ganze Menge zu bieten



In der modernen Architektur nimmt die Gestaltung von Oberflächen mit Folie einen ständig größer werdenden Anteil an. Im Laufe der letzten 20 Jahre haben wir immer wieder unser Angebot erweitert um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden.



Im Jahr 2004 legten wir als erster und damit ältester Online-Folienhandel den Grundstein, unseren Gewerbe- und Privatkunden gleichermaßen individuelle Lösungen anzubieten.



Langjährige ErfahrungWir sind stets bemüht unser langjähriges Know-How in jedes noch so kleine Projekt mit einfließen zu lassen. Sind unsere Kunden zufrieden, sind wir es auch!

Qualifiziertes PersonalUm den Wünschen unserer Kunden zu entsprechen, sind für uns fachkundige- und im Umgang mit Folienpodukten qualifizierte Mitarbeiter ein "Muß".

Vielfältiger MaschinenparkUnser leistungsfähiger Maschinenpark hilft bei der Realisierung aller Projekte und ermöglicht eine dauerhaft wirtschaftliche und kostengünstige Produktion.

Dies ist eine Pressemitteilung von

IFOHA GmbH& Co.KG

PresseKontakt / Agentur:

IFOHA GmbH & Co.KG

Marcus Noell

Klompenweg 4a

46419 Isselburg

print(at)ifoha.com

02874-90070

http://www.ifoha.com/mini-lampenschirme.html



Datum: 11.11.2016 - 19:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1423672

Anzahl Zeichen: 4071

Kontakt-Informationen:

Firma: IFOHA GmbH& Co.KG

Ansprechpartner: Marcus Noell

Stadt: Isselburg

Telefon: 02874-90070





Diese Pressemitteilung wurde bisher 115 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung