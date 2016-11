Westdeutsche Zeitung: NRW-Vorstoß gegen Steueroasen in Deutschland

(ots) - Nordrhein-Westfalen will Steuerdumping

innerhalb Deutschlands unterbinden. "Auch in Deutschland verschieben

Firmen ihre Gewinne über Lizenzzahlungen in Tochtergesellschaften,

die in Gemeinden mit niedrigen Hebesätzen bei der Gewerbesteuer

sitzen", sagte NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) der in

Düsseldorf erscheinenden "Westdeutschen Zeitung" (Samstagsausgabe).



Über einen Entschließungsantrag des Bundesrates wird die

Bundesregierung aufgefordert, einen Gesetzesvorschlag vorzulegen, um

steueroptimierte Gewinnverlagerungen "auch im nationalen Kontext zu

verhindern". In NRW wird vor allem der Stadt Monheim vorgehalten,

über einen extrem niedrigen Gewerbesteuer-Hebesatz auch

Briefkastenfirmen anzulocken. "Einziges Ziel dieser Auslagerung ist,

in großem Stil Steuern zu umgehen", sagte Walter-Borjans der Zeitung.







Datum: 11.11.2016 - 18:44

