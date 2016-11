NABU: Immerhin ein Klimaschutzplan - wenn auch ein zerpflückter

(ots) - Zur nun doch erfolgten Einigung auf einen

Klimaschutzplan 2050 kommentiert NABU-Präsident Olaf Tschimpke:

"Immerhin: Frau Hendricks hält jetzt einen Plan in Händen, wenn auch

einen ziemlich zerpflückten. Deutschland hat in letzter Minute die

Blamage abgewendet, planlos zur Weltklimakonferenz reisen zu müssen.

Doch der Plan wirft kein gutes Licht auf den ehemaligen Klimaprimus.

Überdeutlich wird die Uneinigkeit der Minister, selten wurde bei

einem Thema so gezankt und gezerrt. Dass schon jetzt vereinbart

wurde, den Klimaschutzplan in zwei Jahren nochmal nachzuschärfen,

spricht Bände."



Es sei kein gutes Signal, dass sich die Bundesregierung weder dazu

durchringen konnte, das Ziel Kohleausstieg klar zu benennen noch die

notwendige Senkung der Emissionen um 95 Prozent bis 2050

festzuschreiben. "Der Kohleausstieg ist nur sehr verklausuliert

genannt. Mit Blick auf den nahenden Wahlkampf soll wohl vorerst damit

beruhigt werden, dass eine Kommission für Wachstum, Strukturwandel

und Regionalentwicklung eingerichtet wird, die erst in zwei Jahren

die Arbeit aufnehmen soll. Das ist aber viel zu spät. Bis dahin muss

wenigstens klar gestellt sein, dass diese Kommission den

Kohleausstieg in Deutschland innerhalb der nächsten 20 Jahre

organisiert. Denn wir müssen heute sicherstellen, dass es in den

betroffenen Regionen nicht zu Strukturbrüchen kommt", so Tschimpke.



Einsparungen seien künftig in allen Bereichen notwendig. Dass im

Klimaschutzplan für jeden Wirtschaftssektor Zwischenziele bis zum

Jahr 2030 genannt sind, sei daher wichtig und richtig. "Damit hat es

endlich ein Ende, dass jeder Sektor auf den anderen zeigt - alle

müssen liefern. Die Ziele für den Verkehr beispielsweise begrüßen

wir, 40 Prozent sind ein gutes Einsparziel. Dass die Wirtschaft

hingegen auf dem letzten Meter noch Rabatte erhalten hat, verlagert



das Problem nur - und zwar ausgerechnet auf den Gebäudesektor. Hier

fehlen bislang geeignete Konzepte, wie die Sanierungsquote

tatsächlich steigen soll."



Mit Blick auf die kommende Bundestagswahl fordert der NABU ein

Klimaschutzgesetz, das dem zähen Ringen um den Klimaschutz in

Deutschland ein verbindliches Ende setzt.



+ Tägliche Einschätzungen aus Marrakesch via Twitter: (at)NABU_Klima



+ Blog und Video-Statements:

https://blogs.nabu.de/tag/klimakonferenz



+ Hintergrundpapier zur COP 22: www.NABU.de/cop22



+ Glossar der wichtigsten Begriffe zur Klimakonferenz:

www.NABU.de/cop22







Pressekontakt:

Sebastian Scholz, NABU-Leiter Energie- und Klimapolitik, mobil:

0172-4179727, E-Mail: Sebastian.Scholz(at)NABU.de (vor Ort bei der

Weltklimakonferenz in Marrakesch) oder Iris Barthel,

NABU-Pressereferentin, mobil: 0173-4457393 (ab Sonntag bei der

Weltklimakonferenz)



Original-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

NABU

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.11.2016 - 19:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1423678

Anzahl Zeichen: 3186

Kontakt-Informationen:

Firma: NABU

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 98 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung