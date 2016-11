Südwest Presse: Kommentar: Arzneimitteltests

(ots) - Es passt nicht zusammen, was nicht zusammengehört. In

der Medizin gilt, dass Ärzte ihren Patienten niemals absichtlich

schaden. Arzneitests, die Mediziner veranlassen, entbinden sie von

diesem Gebot nicht. Es sei denn, der ¬Patient willigt in solche

Versuche ein. Doch kann er ihnen im Voraus zustimmen, ohne ihre

Auswirkungen zu kennen? Wohl kaum. Ist es dann sinnvoll, die

Entscheidung Betreuern zu überlassen, wenn der Betroffene selbst

nicht mehr einwilligen kann? Nein. Der Betreuer ist verpflichtet, nur

zum Wohl des Betreuten zu handeln. Nimmt er diesen Auftrag ernst,

kann er die Teilnahme an Arzneitests nicht billigen, die Menschen mit

ähnlicher Krankheit nutzen, nicht aber dem Betreuten selbst. Vor 115

Jahren hat das preußische Kultusministerium per Erlass medizinische

Forschung an Patienten untersagt, sofern sie ihnen nicht nutzen und

sie nicht in der Lage sind zuzustimmen. Die Helsinki-Deklaration der

Weltärzteschaft hat dieses ethische Prinzip bekräftigt. Dass die

Mehrheit der Bundestagsabgeordneten davon abweicht, ist nicht

nachvollziehbar. Zumal es keine Belege dafür gibt, dass es solcher

Tests dringend bedarf. Neue Medikamente lassen sich auch an

Demenzkranken in einem Stadium testen, in dem sie sich freiwillig

dazu bereiterklären können. Der deutsche Gesetzgeber hat es bisher

abgelehnt, dass an nicht-einwilligungsfähigen Menschen geforscht

wird. Ohne Not unternimmt er jetzt einen Schritt in die gegenteilige

Richtung. Er darf den medizin-ethischen Grundsatz nicht weiter

aufweichen. Menschliche Unversehrtheit gerade des verletzlichen

Einzelnen steht über der Forschungsfreiheit.







Pressekontakt:

Südwest Presse

Ulrike Sosalla

Telefon: 0731/156218



Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Südwest Presse

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.11.2016 - 19:23

Sprache: Deutsch

News-ID 1423680

Anzahl Zeichen: 1984

Kontakt-Informationen:

Firma: Südwest Presse

Stadt: Ulm





Diese Pressemitteilung wurde bisher 92 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung