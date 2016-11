BERLINER MORGENPOST: Hände weg von den Steuern / Kommentar von Christine Richter

(ots) - Noch ist die rot-rot-grüne Koalition in Berlin

nicht abschließend gebildet, doch schon macht sie fast alles wahr,

was man von einer linken Regierung erwarten, oder besser gesagt

befürchten musste: SPD, Grüne und Linke wollen vor allem die eigene

Klientel befrieden, und sie wollen all ihre Projekte auf Pump und mit

Steuererhöhungen finanzieren. Bei der Erhöhung der

Zweitwohnungssteuer sind sich die Parteien schon einig. Über die

Anhebung der Grunderwerbssteuer wird noch debattiert, doch sie gilt

als sehr wahrscheinlich. Und sogar über die Gewerbesteuer wird wieder

debattiert. Was für ein fatales Signal an die Wirtschaft, aber auch

an all die Menschen, die in Berlin Eigentum bilden wollen. Es ist

wahr: Rot-Rot-Grün muss eine Herkulesaufgabe stemmen. Mit ihrem

Finanzierungsplan aber schlagen sie den falschen Weg ein.



