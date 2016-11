Lausitzer Rundschau: Am Abgrund



Zum Anschlag auf das deutsche Konsulat in Afghanistan

(ots) - Ruhig ist es zuletzt um das deutsche Engagement in

Afghanistan gewesen, zu ruhig. In der öffentlichen wie politischen

Wahrnehmung hat die fortdauernde Präsenz der Bundeswehr und anderer

am Hindukusch kaum mehr eine Rolle gespielt. Weil der Kampfeinsatz

offiziell vor zwei Jahren für beendet erklärt wurde - und seitdem

"nur" noch Ausbildung und Beratung der afghanischen Sicherheitskräfte

der Auftrag ist. Der massive Angriff der Taliban mit vielen Toten und

Verletzten auf das deutsche Generalkonsulat in Masar-i-Scharif hat

nun auf schlimmste Weise in Erinnerung gerufen, wie es tatsächlich um

das Land bestellt ist: Es gibt keinen umfassenden Frieden und kaum

mehr Sicherheit und Stabilität. Das militärische Engagement der

internationalen Gemeinschaft mit deutscher Beteiligung, das nach den

Terroranschlägen des 11. September 2001 begann, hat viele seiner

Ziele schlichtweg verfehlt. Mag sein, dass das Land zumindest nicht

mehr die zentrale Brutstätte des Terrorismus ist. Der "Islamische

Staat" sucht sich seine Kämpfer woanders. Insider warnen aber schon

lange, dass Afghanistan wieder am Abgrund steht. Denn viele der

Milliarden, die der Westen in das Land gepumpt hat, sind versickert;

weder wurden die grassierende Korruption noch der gigantische

Drogenanbau eingedämmt. Hauptgrund dafür sind zerstrittene

Provinzfürsten und ein bestechlicher Regierungsapparat. Das hat die

Taliban wieder stark gemacht. Vor wenigen Wochen wurde dies durch den

Angriff der Terroristen auf Kundus deutlich. Ausgerechnet auf den

Ort, der bis 2013 von der Bundeswehr geschützt wurde. Jetzt die

Attacke auf das deutsche Konsulat. Ein weiterer Weckruf, dass der

Westen dringend eine neue Afghanistan-Strategie benötigt.







