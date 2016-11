Neue Westfälische (Bielefeld): Kritik an Gesetz für Demenz-Forschung

Schutz der Patienten

Nora Pfützenreuter

(ots) - Weil die Menschen im Schnitt immer älter werden,

steigt auch das Risiko, im Alter an Demenz zu erkranken. Die Sorge

vor dem krankheitsbedingten Gedächtnisverlust lässt viele darauf

hoffen, dass die Medizin bald Therapien entwickelt, damit es gar

nicht erst zum Ausbruch einer Demenz kommt. Gerade Angehörige

betroffener Patienten wünschen sich eine bessere medizinische

Versorgung und sind dadurch auf die Erkenntnisse aus Studien

angewiesen. Es ist wichtig, dass die Forschung auch in Deutschland

vorangetrieben wird. Allerdings darf Innovation nicht zu Lasten der

Patienten vorangetrieben werden, deren Rechte ganz besonders zu

schützen sind, wenn sie selbst geistig nicht mehr in der Lage sind,

für ihr eigenes Wohl bestmöglich zu urteilen. Das Leben bereits

erkrankter Personen darf nicht wegen möglicher Nebenwirkungen durch

Medikamententests zusätzlich in Gefahr gebracht werden. Dass

Patienten Studien zustimmen sollen, die sie zum Zeitpunkt der

Zustimmung noch gar nicht kennen, ist problematisch. Daher muss

sichergestellt sein, dass Patienten vollständig und neutral

aufgeklärt werden. Ärzte sollten nicht allein als höchste ethische

Instanz urteilen dürfen - zumal die beratenden Mediziner oftmals

eigene Forschungsinteressen verfolgen und somit in einen

Interessenskonflikt geraten können.







