Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Afghanistan

(ots) - Masar-i-Scharif ist die sicherste Stadt

Afghanistans und die Deutschen sind die Guten. Das sind zwei von

vielen Illusionen, von denen wir uns schnell verabschieden sollten.

Ein Sturmangriff nicht auf, sondern in das deutsche Konsulat in einer

Großstadt mit 270.000 Einwohnern zeigt, was Sache ist. Afghanische

Militärs schaffen es nicht, ihr Land allein zu stabilisieren. Wer im

Bundestag bei der im Dezember anstehenden Mandatsverlängerung weiter

das Trugbild vom geregelten Übergang pflegt, macht sich etwas vor.

Erstmals gibt es keine Winterpause am Hindukusch. Seit Oktober sind

fünf Selbstmordkommandos in Großstädte eingefallen, um blutige

Zeichen zu setzen. Auch Bodenkämpfe und Luftangriffe seitens der

Amerikaner haben wieder zugenommen. Obamas Versuch der Zurückhaltung

ist auch auf diesem Kriegsschauplatz gescheitert. Die Ausbildung von

möglichst vielen einheimischen Soldaten und Polizisten zu hoffentlich

treuen Staatsdienern liefert vorzeigbare Zahlen, aber nicht

ebensolche Ergebnisse. Selbst die lobenswerte Aus- und Fortbildung

von 250.000 Lehrern wird Deutschland nicht gedankt. Fast jeder

Versuch der Lockerung und Förderung einer Bürgergesellschaft erleidet

Rückschläge. Nein, Afghanistan bleibt ein Unruheherd, dem offenbar

nur mit Waffengewalt beizukommen ist. Lassen wir uns nicht auf die

Taliban-Logik ein, die Attacke von Masar-i-Scharif sei eine -

irgendwie zu rechtfertigende - Antwort auf einen früheren Angriff.

Der Terror sucht sich immer die schwächste und spektakulärste Stelle

zum blindwütigen Morden. Den Tätern geht es um Aufmerksamkeit,

Verunsicherung und Zerstörung, nicht um Aufbau. Wenn dann noch

womöglich unbeteiligte Motorradfahrer von Deutschen erschossen

werden, geht das Konzept der Extremisten voll auf. 15 Jahre nach dem

11. September, der Vertreibung der Taliban und dem Beginn eines

gigantischen Hilfseinsatzes ist von Nationenbildung wenig zu spüren.



Behördenchaos, Korruption, Stammeslinien und die Erpressung von

Familienangehörigen unterlaufen den Aufbau eines funktionsfähigen

Staates. Aus dieser Gemengelage heraus erwachsen Sicherheitslücken.

Nur so kommen die gewaltigen Mengen an Sprengstoff zusammen, mit

denen aus einem Kohlelaster eine rollende Bombe wird. Machen wir uns

nichts vor, wenn jetzt alle ausländischen Truppen abzögen, bräche die

Regierung in Kabul in sich zusammen. Afghanistan wäre wieder eine

Ansammlung von Talschaften, in denen lokale Gewaltherrscher das Sagen

haben. Vor diesem Dilemma steht die gesamte westliche Welt. Alle

wollen helfen, aber keiner weiß wie. Schlimmer noch, es gibt kein

Zurück.







Datum: 11.11.2016 - 20:30

