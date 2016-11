Nouripour: Sympathie für Gabriel bei grünen Wählern nicht höher als für Merkel

(ots) - In Hinblick auf mögliche Koalitionen 2017 sieht Omid

Nouripour, außenpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag,

SPD-Chef Sigmar Gabriel bei der grünen Wählerschaft nicht als

beliebter an als Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Ich bin kein Fan der

Bundeskanzlerin und ich bin auch kein Fan davon, dass Grüne dazu

aufrufen, jemand anderen zu wählen", so Nouripour im

phoenix-Interview. Dennoch sei es "sicher so, dass bei den grünen

Wählerinnen und Wählern die Sympathiewerte von Gabriel nicht

exorbitant höher sind als die von Frau Merkel. Aber wir sollten uns

auf uns selbst konzentrieren."







Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse(at)phoenix.de

presse.phoenix.de



Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

PHOENIX

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.11.2016 - 20:27

Sprache: Deutsch

News-ID 1423688

Anzahl Zeichen: 939

Kontakt-Informationen:

Firma: PHOENIX

Stadt: Bonn





Diese Pressemitteilung wurde bisher 114 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung