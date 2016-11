Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Afghanistan: Verspielte Chance von Christian Kucznierz

(ots) - Deutschland ist Ziel des Terrors. Auch im

Ausland, auch in Afghanistan. Deutsche sind dort nicht mehr die

Friedensgaranten, die Brunnenbauer und die Helfer, sie sind Feinde.

Es war ein Fehler der deutschen Politik nicht zu erkennen, dass der

internationale Einsatz am Hindukusch in der Form, wie er geführt

wurde, keinen nachhaltigen Frieden bringen wird. Den kann es nur

unter Einbeziehung aller Kräfte im Land und in den benachbarten

Staaten, allen voran Pakistan, geben. Das bedeutet auch, dass die

Taliban mit am Tisch sitzen müssen, zumindest die gemäßigten. Der

Krieg am Hindukusch hat zu lange gedauert, er war falsch geführt, er

hat zu viele Zivilisten das Leben gekostet. Das machte es den

radikalen Islamisten und Terroristen einfach, die Befreier als

Besatzer darzustellen, die bekämpft und vertrieben werden müssen -

selbst wenn die offiziellen Kampfeinsätze der Nato beendet sind. Es

gab einmal eine Chance auf Frieden am Hindukusch. Sie wurde

verspielt. Der Anschlag in Masar-i-Scharif wird nicht der letzte

sein.







