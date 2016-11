Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zum Kraftfahrbundesamt: Es stinkt vom Kopf her von Bernhard Fleischmann

(ots) - Da fliegt dem Kraftfahrtbundesamt seine

jahrelange Schläfrig- beziehungsweise Zahnlosigkeit gegenüber den

Abgastricksereien der Autohersteller gerade mit Schwung um die Ohren

- und was tut die Behörde? Macht weiter wie zuvor. Die Untersuchung

im Diesel-Skandal, die nötig geworden war, nachdem die Amerikaner den

Betrug durch Volkswagen aufgedeckt haben, kam natürlich zu

Ergebnissen, die Autobauer quer über den Globus als Trickser

überführten. Doch anstatt die unverfrorenen Machenschaften der

Hersteller gnadenlos beim Namen zu nennen, wurde korrigiert,

abgestimmt, weichgespült. So, dass es ja keinem wehtut. Auch wenn die

meisten Hersteller es irgendwie geschafft haben, auf europäischen

Prüfständen die Normen einzuhalten - die wenigsten haben sich an den

Geist des Gesetzes gehalten. Doch dieser Freiraum war offenbar

politisch gewollt. Der oberste Dienstherr des KBA ist nun mal der

Bundesverkehrsminister. Weder Dobrindt noch seine Vorgänger haben es

als ihre dringliche Aufgabe angesehen, die Autohersteller zur

strikten Einhaltung der Umweltnormen zu zwingen. Vielmehr - das zieht

sich durch sämtliche Bundes- und Landesregierungen - lautet Ziel

Nummer eins, das Wohlergehen der deutschen Autobauer nach Kräften zu

fördern. Dafür gibt es auch gute Argumente. Ein furchtbar schlechtes

allerdings ist es, der Industrie mit großzügiger Blindheit beim

Schummeln und Betrügen zu helfen. Das KBA wurde zu einer über die

Maßen industriefreundlichen und protektionistisch agierenden

Prüfbehörde gemacht. Es ist höchste Zeit, das zu ändern und es dem

Zugriff des Verkehrsministeriums zu entreißen.







