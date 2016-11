Weser-Kurier:Über die Kritik an Kita-Gebühren schreibt Lisa Boekhoff:

(ots) - Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck

- das gilt nicht nur für Menschen. Wer zu einem Vorstellungsgespräch

in eine neue Stadt fährt, schaut sie sich ganz genau an. Ist sie

attraktiv - auch für die Familie? Längst zählt nicht mehr nur das

tolle Jobangebot. Entscheidend ist für viele Menschen heute, von wo

es kommt und wie es sich dort lebt. Der kleine Kreis von Fach- und

Führungskräften ist in der glücklichen Situation, zwischen Angeboten

aus der ganzen Welt wählen zu können. Der Standort sollte den

Unternehmen ja nicht zum Nachteil werden. Der erste Eindruck fängt

dabei nicht erst mit der Fahrt zum vielleicht zukünftigen Arbeitgeber

an. Welches Bild der Standort vorab nach außen transportiert, ist

entscheidend. Es ist nachvollziehbar, dass die Firmen sich sorgen,

wenn es kein familienfreundliches Bild ist, das wahrgenommen wird. Im

Kampf um Spitzenpersonal stehen sie dann zurück. Es stimmt: Bremen

hat eine hohe Lebensqualität und bietet auch Hochqualifizierten

interessante Chancen. Doch es wird nicht ausreichen, das allein zu

vermitteln. Im Bereich Bildung und Kinderbetreuung muss entscheidend

mehr für Familien getan, mehr investiert werden. Denn den jungen

Eltern geht es um nichts weniger als die Zukunft ihrer Kinder.

Fehlende Betreuungsplätze und Kita-Gebühren sind Argumente gegen

Bremen. Da kann das Jobangebot eines Unternehmens noch so überzeugend

sein.







