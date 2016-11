Weser-Kurier:Über die Aufgaben von Wasserversorgern schreibt Peter Mlodoch:

(ots) - Was darf ein Wasserverband? Als

öffentlich-rechtlichem Versorger ist ihm eine wirtschaftliche

Tätigkeit auf fachfremdem Gebiet untersagt. Doch es lässt sich

trefflich streiten, was zum Aufgabenkatalog gehört. Ein Spielcasino

ist sicher ebenso tabu wie eine Tankstelle. Auch eine Bio-Fleischerei

klingt im ersten Moment nicht schlüssig. Der

Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband nennt als Grund für den

Betrieb schulische Lehrzwecke: Man könne hier sehr schön die

Zusammenhänge zwischen Grundwasserschutz und Landwirtschaft

aufzeigen. Das Argument mag man als an den Haaren herbeigezogen

bezeichnen. Auf jeden Fall zeigt der Streit, wie dringend eine

gesetzliche Klarstellung ist. Dass ein Wasserverband eine Windanlage

betreibt, um Energie für die Abwasseraufbereitung nebenan zu

gewinnen, sollte erlaubt werden. Ein Tochterunternehmen, das

gewöhnliche gewerbliche Dienstleistungen anbietet und in Konkurrenz

zu Privatfirmen tritt, gehört dagegen verboten. Rot-Grün sollte daher

mit seiner Gesetzesnovelle nicht nur die Kontrollen für die

Wasserverbände verschärfen, sondern auch klare Grenzen für deren

Tätigkeitsfelder ziehen.







