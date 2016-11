Stuttgarter Zeitung: "Kommentar zu Klimaschutzplan"

(ots) - Der Klimaschutzplan nennt konkrete

CO2-Abbauziele, deutet aber allenfalls vage an, wie sie erreicht

werden können. Natürlich muss es einen Ausgleich zwischen

Wirtschafts- und Umweltinteressen geben. Und es ist aller Ehren wert,

sich um die Belange der Beschäftigten und der Bergbauregionen zu

kümmern. Es ist aber unehrlich, so zu tun, als ob nicht ein

fundamentaler Wandel notwendig ist, um den Klimawandel zu begrenzen:

Die Zukunft gehört nicht der Kohle und auch nicht den Benzin- oder

Dieselmotoren. Wirtschaftliche Chancen bietet der Umstieg in Richtung

der neuen Umwelttechnologien aber vor allem jenen, die dabei

vorangehen - nicht denen, die um Antworten verlegen sind. Das lässt

der SPD-gemachte Klimaschutzplan weitgehend außer Acht.







