Stellwagen kündigt seine Übernahme durch Acasta Enterprises Inc. für 270 Millionen US-Dollar an

(ots) -



Acasta Enterprises Inc. investiert 100 Millionen US-Dollar in die

Anlagevehikel von Stellwagen



Die Stellwagen-Gruppe (im Folgenden "Stellwagen" genannt) und

Acasta Enterprises Inc., eine in Toronto (Kanada) ansässige

Aktiengesellschaft, ("Acasta", zusammen mit Stellwagen im Folgenden

die "Parteien" genannt), haben heute bekanntgegeben, dass die

Parteien endgültige Vereinbarungen getroffen haben, im Rahmen derer

Acasta Stellwagen für ungefähr 270 Millionen US-Dollar plus

zukünftige Anteile, abhängig von der operativen Leistung von

Stellwagen in den folgenden drei bis fünf Jahren, aufkaufen und sich

dazu verpflichten wird, 100 Millionen US-Dollar in die Senior Loan

Company von Stellwagen Capital oder eine andere strategische Anlage

zu investieren. Diese Vereinbarungen unterliegen bestimmten

Bedingungen, zu denen sowohl die behördliche Genehmigung als auch die

Genehmigung durch die Aktionäre von Acasta zählen.



Das erstklassige Führungsteam von Stellwagen setzt ein sehr

profitables unternehmerisches Geschäftsmodell durch. Die Gruppe ist

einzigartig positioniert, um die innovative Finanzierungssteuerung

sowie Kreditvergabe- und Leasing-Technologie zur Modernisierung von

Flugzeugen, die seit Jahrzehnten weitgehend unverändert geblieben

sind, nutzen zu können. Die Flugzeugfinanzierungs- und

Managementgeschäfte von Stellwagen haben in den vergangenen drei

Jahren ein bedeutendes Wachstum erfahren und werden auf die

Beziehungen und das Know-how von Acasta zurückgreifen, um das

Wachstum ihrer bestehenden Geschäfte sowie das neue

Vermögensverwaltungs- und Technologiegeschäft voranzutreiben.



"Aircraft Asset Management und Finanzierung sind äußerst

attraktive Branchen, da sie starke Erträge abwerfen und einer

deutlich geringeren Volatilität unterliegen als die

Luftverkehrsbranche insgesamt. Das neu eingeführte



Technologiegeschäft gibt uns ebenfalls ein hohes Maß an Zuversicht,

und wir sind überzeugt, dass das Stellwagen-Team die Anforderungen

erfüllen wird, da das Unternehmen bereits auf dem Markt Fuß gefasst

hat", sagte Michael Neal, einer der Gründer und Berater von Acasta

und derzeitiges Mitglied im Verwaltungsrat von JP Morgan. Als

ehemaliger CEO von GE Capital betreute Neal das Geschäftsfeld

Luftverkehrsdienste von GE Capital mit einem Umsatz von 46 Milliarden

US-Dollar.



Douglas Brennan, CEO der Stellwagen-Gruppe, sagte heute: "Die

Führungsposition von Acasta umfasst einige der profiliertesten

Personen in der globalen Luftfahrt- und Finanzbranche. Unter der

Führung von Anthony Melman und dem Vorstand von Acasta wird unsere

Partnerschaft unser Geschäftsmodell dank des dauerhaften

Kapitalflusses in unsere Unternehmensgruppe beschleunigen und dadurch

unser Ziel erfüllen, einerseits der Luftfahrtbranche ein stabiles und

flexibles Kapital bereitzustellen und andererseits unseren Aktionären

und Flugzeuginvestoren risikoadäquatere Erträge zu bieten."



Howard Millar, Vorstandsvorsitzender von Stellwagen Capital, sagte

dazu: "Ich freue mich, einen so starken Kapitalpartner an unserer

Seite zu haben. Wir planen, innerhalb von drei Jahren ein Vermögen im

Wert von über 5 Milliarden US-Dollar zu verwalten und sind der

Überzeugung, dass Acasta der richtige Partner ist, um dieses Ziel zu

erreichen." Stellwagen bringt eine Reihe von luftfahrtbezogenen

Investitionsvehikeln auf den Markt, wobei es sich beim ersten um ein

vorrangig gesichertes Flugzeugkreditunternehmen handelt, das darauf

ausgerichtet ist, die steigende Nachfrage aufgrund des Rückzugs der

Flugzeugbanken zu bedienen.



ÜBER STELLWAGEN



Die Stellwagen-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Dublin und bietet

erstklassige Asset Management-, Finanz- und Technologielösungen für

die globale Luftfahrtindustrie.



ÜBER ACASTA ENTERPRISES INC



Acasta ist ein Unternehmen mit besonderer Zweckakquisition, das im

Juli 2015 im Rahmen eines der ersten Börsengänge 402,5 Millionen

Dollar beschafft hat, mit dem Ziel, eine qualifizierte Akquisition

durchzuführen. Mit der Genehmigung der Akquisition von Stellwagen

wird Acasta zusammen mit anderen Transaktionen, die in der

Pressemitteilung von Acasta vom 10. November 2016 angekündigt wurden,

in einen Private-Equity-Manager-Fonds umgewandelt werden, und

anschließend einen Private-Equity-Fonds eröffnen, um weitere

Marktchancen zu verfolgen.



http://www.acastaenterprises.com







