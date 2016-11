Rheinische Post: Kommentar: Krankenhäuser müssen Ausfallgeld bekommen

(ots) - Es ist schon ein starkes Stück, wenn Menschen

Leistungen von Ärzten und Krankenhäusern in Anspruch nehmen und sich

dann aus dem Staub machen, ohne zu bezahlen. Doch die Alternative

kann nicht heißen, dass kranke Menschen an der Pforte abgewiesen

werden. Das unterscheidet unser Gesundheitssystem von dem der USA, wo

Patienten zuerst die Kreditkarte vorlegen müssen, wenn sie behandelt

werden wollen. Sollten deutsche Krankenhäuser deshalb Opfer von

betrügerischen Patienten werden, woher diese auch immer kommen, muss

der Staat eintreten. Es ist Aufgabe der großen Solidargemeinschaft,

solche Ausfälle zu bezahlen. Denn die einzelne Klinik wäre ja nach

dem Zufallsprinzip betroffen, wenn sie Patienten nicht abweisen will

und kann. Die zunehmende Zahl von Krankenhaus-Prellereien muss aber

auch zu zusätzlichen Kontrollen führen. Wer ohne Papiere in ein

Krankenhaus eingeliefert wird, muss auch dort zumindest registriert

werden. Es kann nicht sein, dass Schlepper Busse voll mit Patienten

aus Bulgarien oder Rumänien nach Deutschland karren, um eine

kostenlose Behandlung zu erschleichen, nachdem sie zuvor bei den

kranken Menschen kräftig abkassiert haben.







