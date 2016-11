Besuch per Telefon - für mehr Freude und Sicherheit im Alltag

Dienstleistungsagentur 60+ bietet neuen Service in Nordhessen an

Alltagsengel von Active Life

(firmenpresse) - Kassel. Active Life - Dienstleistungsagentur 60+ steht neben abwechslungsreicher Freizeitgestaltung auch für liebevolle Betreuung und Begleitung der Generation 60+ in Kassel und Umgebung. Seit Anfang des Jahres bietet die Agentur nun auch überregional "Besuche per Telefon" an.

Von Mensch zu Mensch.

Bei dem "Besuch per Telefon" handelt es sich um einen telefonischen Service: Die Alltagsengel von Active Life rufen täglich ihre Kunden an und erkundigen sich nach dem persönlichen Wohlbefinden, besonderen Ereignissen oder Vorfällen, führen aber auch einfach nur anregende Gespräche und versüßen damit den Alltag der Gesprächspartner. Die Themen sind breit gefächert. Während der eine gerne über Stars und Sternchen plaudert, ist der oder die nächste politikinteressiert, andere verraten tolle Kochrezepte oder erzählen aus der Vergangenheit. Die Alltagsengel von Active Life finden immer einen Weg, das Eis zu brechen und ihren Gesprächspartnern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Denn es geht darum, Gesellschaft zu leisten, den Tag zu versüßen, ein offenes Ohr zu haben und Ansprechpartner bei verschiedenen Anliegen zu sein. Ziel des Besuches per Telefon ist es, zu mehr Lebensfreude im Alter beizutragen und das Leben lebenswerter zu gestalten. Um diesen Service nutzen zu können, benötigt man nur einen Festnetzanschluss.

Notfällen durch regelmäßigen Kontakt vorbeugen.

Regelmäßige Besuche per Telefon können ggf. Notfällen vorbeugen und unerwünschten Vorfällen, wie unseriösen Haustürgeschäften, entgegenwirken. Anders als beim bekannten Hausnotrufsystem- dem roten Knopf, der in Notfällen wie beispielsweise einem Sturz betätigt werden kann, um über den Hausnotruf den Alarm auszulösen, wird bei dem Besuch per Telefon der Kunde je nach Vereinbarung täglich oder alle zwei Tage angerufen. Jedes Gespräch variiert in Dauer und Intensität, die Rahmenbedingungen sind individuell vereinbar.

Freundschaft per Telefon.

"Das Besondere an dieser Dienstleistung sind unsere Mitarbeiter!", berichtet Geschäftsführerin Laura Dreidt. "Jeder meiner Mitarbeiter macht seinen Job, weil er Spaß und Freude daran hat. Es ist schön zu sehen, wenn sie voller Vorfreude das Telefon in die Hand nehmen, um zu erfahren, wie es den Kunden geht, was es Neues gibt und wie wir mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Es entsteht dabei eine positive Bindung zwischen den Gesprächspartnern, eine Freundschaft per Telefon.", so Dreidt. Die Idee sei gewesen, einen Service anzubieten, der für mehr Freude und Sicherheit im Alltag sorgt und bezahlbar ist.

Was kostet dieser Service?

Da der Besuch per Telefon mehr eine Herzensangelegenheit ist als eine wirtschaftliche, handelt es sich bei dem Preis eher um eine Aufwandspauschale. Generell kostet ein Anruf 0,99EUR pro Tag und ist monatlich buchbar. Je nach Rahmenvereinbarung kann man für 29,99EUR ein Telefonat täglich (Montag bis Freitag) buchen, zum Schnuppern in den Besuch per Telefon kann auch für 14,99EUR alle zwei Tage ein Telefonat gebucht werden. Es gibt keine Mindestlaufzeiten und die Vereinbarung kann jeder Zeit ohne Frist monatlich wieder aufgelöst werden.

Freude verschenken.

Ein Besuch per Telefon wird nicht nur von den Kunden selbst gebucht - oft beauftragen Angehörige Active Life und bereiten ihren Liebsten eine große Freude. Damit ist es eine Bereicherung für die Angehörigen und darüber hinaus auch eine schöne Art und Weise, dem Beschenkten damit seine Fürsorge zu signalisieren.

Weitere Informationen.

Das Team von Active Life - Dienstleistungsagentur 60+ aus Kassel steht Interessenten für unverbindliche Informations- und Beratungsgespräche von Montag bis Freitag in der Zeit von 9:00 bis 17:00 Uhr telefonisch unter 0561 50399960 oder persönlich in der Christophstr. 19 (Eingang über die Sternstraße) sehr gerne zur Verfügung.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.active-life.online



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Active Life - Dienstleistungsagentur 60+ ist der Ansprechpartner für die Generation 60+ in Kassel und Umgebung. Wir stehen für liebevolle Betreuung und Begleitung Ihrer Liebsten und haben uns dem Aktivsein und der Lebensfreude im Alter verschrieben. Unser Dienstleistungsspektrum umfasst nicht-medizinische Leistungen wie Alltagsbegleitung, Haushaltshilfe, Verhinderungspflege, Einkaufsservice, Sport-und Kreativkurse, Events, Geschenke, Freizeitangebot in Senioreneinrichtungen in Kassel und Umgebung sowie bundesweit den Besuch per Telefon.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Active Life - Dienstleistungsagentur 60+

PresseKontakt / Agentur:

Active Life - Dienstleistungsagentur 60+

Laura Dreidt

Christophstr. 19

34123 Kassel

mail(at)active-life.online

056150399960

http://www.active-life.online



Datum: 11.11.2016 - 23:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1423701

Anzahl Zeichen: 4018

Kontakt-Informationen:

Firma: Active Life - Dienstleistungsagentur 60+

Ansprechpartner: Laura Dreidt

Stadt: Kassel

Telefon: 056150399960





Diese Pressemitteilung wurde bisher 69 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung