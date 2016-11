Hotelbau: GREEN LODGES: Hotelmakler REBA IMMOBILIEN AG bietet neues Baukonzept für Hotels

Die REBA IMMOBILIEN AG, Immobilienmakler und Hotelmakler aus Susten in der Schweiz mit Standorten in Berlin und Kassel in Deutschland, bietet Hotelinvestoren und Hotelbetreibern mit GREEN LODGES eine neue Bauform für Hotelobjekte im 1-4 Sternebereich

(firmenpresse) - Hotelinvestoren und Hotelbetreiber, die auf der Suche nach einem innovativen Baukonzept für ihr Hotelprojekt sind, werden bei der REBA IMMOBILIEN AG mit GREEN LODGES schnell fündig.

"GREEN LODGES zeichnet sich durch eine extrem schnelle Aufbauzeit dank vorgefertigter Elemente (8-12 Wochen) aus. Die Kostenersparnis liegt bei circa 50 % im Vergleich zu konventioneller Bauweise bei baubiologischer Ausführung nach DIN-Norm. Das Projekt ist seitens Statik, Bauphysik und Umsetzbarkeit von staatlich beeidigten Bausachkundigen geprüft. Die Bauausführung erfolgt auf Wunsch schlüsselfertig. Besonders interessant für Hotelinvestoren: Auf Wunsch liefern wir den Betreiber gleich mit", erklärt Horst-Christian Meyer, Hotel-Betriebswirt und Immobilienmakler der REBA IMMOBILIEN AG.

+++ Herausragende Kennzeichen +++

- extrem schnelle Aufbauzeit dank vorgefertigter Elemente (8-12 Wochen)

- circa 50 % geringere Baukosten im Vergleich zu konventioneller Bauweise

- baubiologische Ausführung nach DIN-Norm, dabei kommen österreichische Qualitätsanforderungen, Baunormen und Vorschriften zur Anwendung: Das Projekt ist seitens Statik, Bauphysik und Umsetzbarkeit von staatlich beeidigten Bausachkundigen geprüft

- schlüsselfertige Bauausführung auf Wunsch

- diverse Schnittstellen vorhanden, um die laufenden Betriebskosten (Energie) möglichst gering zu halten (Bio-Gas, Photovoltaik etc.)

- besonders interessant für Investoren: Auf Wunsch liefert REBA IMMOBILIEN den Betreiber gleich mit

- auf Wunsch erhalten Kunden außerdem ein komplettes Marketing-Paket inklusive Hotel-Reservierungs-System, Anbindung an die wichtigsten Verkaufs-Channels, Einarbeitung sowie Schulung des Verkaufspersonals

- die GREEN LODGES Häuser können auch als komplette Self-Check-in-Systeme im Low-Budget Bereich geliefert werden und garantieren durch die entsprechend niedrigen Baukosten an guten Standorten (Autobahnen, Freizeitparks etc.) eine hervorragende Rendite

Die GREEN LODGES Hotelbauten werden standardmäßig im Rundbau mit maximal 4 Stockwerken und jeweils 12 Zimmereinheiten pro Etage geliefert.

+++ Gebäudeschnitt +++

- Durchmesser: 28 m

- Höhe: 12 m

- Grundfläche: circa 615 qm

- Gesamtfläche: circa 2.460 qm

- Bauflächen: ab circa 1.000 qm erforderlich

- Bauzeit ab Fundament: circa 4 Wochen

- Kosten (ohne Erschließung): circa ab EUR 1.250,- pro qm

+++ Eignung der GREEN LODGES +++

- Wohnungen, Büro, Gastronomie, Beherbergung

- öffentliche Hand, Noterrichtungen (Krankenhaus, Krisenintervention, temporäre Verwaltungs- und Kommandoeinrichtungen mit Selbsterhaltungsnotwendigkeit)

- das GREEN LODGES Gebäude kann zerlegt und wieder verwendet werden, je nach Ausführung (Variante ohne Estrich und Bodenheizung)

- pro Stockwerk max. 12 Unterteilungen, Zimmer circa 31 qm

- Dachterrasse, Helikopter-Landeplatz (optional), Pool (optional)

Möglich sind auch Kombinationen aus 2 oder mehreren Rundbauten, die durch Verbindungsbauten ideal zusammengefügt werden können. Dadurch kann das Ensemble auch perfekt an bevorzugte Sichtachsen angepasst werden.

+++ GREEN LODGES Eckdaten +++

- isolierte Holzrahmenkonstruktion

- dreifach-Sicherheitsfixverglasung

- 4 Stockwerke, als Rundgebäude (12 Eck) ausgeführt

- max. 48 Unterteilungen, je circa 31 qm, inklusive Nasszelle pro Gebäude, 12 je Stockwerk (größere Einheiten aus dem Vielfachen sind daraus zu bevorzugen: 62 qm, 93 qm, etc.)

- 35 kWp Photovoltaik-Anlage, Überschusseinspeisung (technische Möglichkeit vorausgesetzt)

- Batterie-Speichersystem, maximiert Eigenverbrauch von PV-Strom

- Brandmeldeanlage

- kontrollierte Wohnraumlüftung, Heizung, Klima, 2 x (opt. 3 x) 18 kW Luft-Wasser-Wärmepumpe, redundante Auslegung

- Fußboden, Wandheizung, Bodenaufbau Estrich, Fliesen, Vollholz-Kombination

- Sonderwünsche gegen Aufpreis möglich

- Solarthermie zur Warmwassererzeugung, Heizung mit Speichervolumen bis max. 10.000 l

- elektrische Anschlüsse, Steckdosen in Kabelkanal (wandfreie Installation)

- Telefon- und Internet-Anschluss (CAT5)

- biologische Kläranlage*

- Bio-Gas-Produktion*

- Komposter*

- Dieselgenerator ~ 30 kW als Back-up*

- Gasgenerator ~ 15 kW Photovoltaikassistance*

(* optional verfügbar, Schnittstellen sind vorhanden)

+++ Ansprechpartner für GREEN LODGES +++

Horst-Christian Meyer

Hotel-Betriebswirt & Immobilienmakler

REBA IMMOBILIEN AG | REBA IMMOBILIEN GmbH

Horst-Christian Meyer

Postfach 1328

D-87529 Oberstaufen

Mobil: +49 (0) 171 6234 010

Tel.: +49 (0) 8325 7789 596

Fax: +49 (0) 8325 77 89 597

E-Mail: hc.meyer(at)reba-immobilien.ch

Internet: http://www.green-lodges.com & http://www.reba-immobilien.ch

+++ Hotelmakler: Hotelkauf und Hotelverkauf mit der REBA IMMOBILIEN AG +++

Die REBA IMMOBILIEN AG aus Susten in der Schweiz mit Repräsentanzen in Berlin und Großalmerode, Laudenbach bei Kassel zählt in Europa zu den führenden Hotelmaklern.

Das Portfolio umfasst derzeit über 300 Hotelimmobilien in Europa.

Aktuelle Hotelangebote sind in der Datenbank abrufbar:

http://www.reba-immobilien.ch/hotelimmobilien

Weitere Informationen:

http://www.green-lodges.com

http://www.reba-immobilien.ch

http://www.reba-hotelmakler.de

Über die REBA IMMOBILIEN AG:



Die REBA IMMOBILIEN AG ist Immobilienmakler, Hotelmakler und Gastronomiemakler in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (VAE) und vermittelt ihren Kunden Grundstücke, Häuser, Wohnungen, Villen, Hotels, Ferienhäuser und Ferienwohnungen.



Im Raum Berlin Brandenburg und Potsdam ist die REBA IMMOBILIEN AG als Hausbaupartner für Einfamilienhäuser, Stadtvillen, Doppelhäuser oder Reihenhäuser, Ferienhäuser, Bürogebäude sowie Gewerbeimmobilien tätig.



Die REBA IMMOBILIEN AG bietet zudem einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen an.



REBA IMMOBILIEN AG aus Susten in der Schweiz hat in Deutschland Repräsentanzen in Berlin sowie in Großalmerode, Laudenbach bei Kassel.



Weitere Informationen:



http://www.reba-immobilien.ch

