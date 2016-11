Mach DEIN Ding - Abendteuer Leben

Goldauszeichnung für Ulrike und Uwe Spörl

Uwe und Ulrike Spörl mit Hermann Scherer (re.)/ SCHERER academy

(firmenpresse) - Im Rahmen des gerade absolvierten Zertifikatslehrgangs an der "SCHERER academy" wurden Ulrike und Uwe Spörl mit Gold ausgezeichnet. In der Expertenrunde der Scherer- Academy im "Haus am See" in Mastershausen präsentierten 30 Top Speaker in einem 8-Minuten-Slam ihr geballtes Wissen zu spannenden Themen.

Weit weg von ihrer Heimat -dem Allgäu- setzten sie sich bei internationalen "Mit-Slammern" in Szene.

Ulrike Spörl überzeugte durch ihren Keynote "Mach DEIN Ding", wie sie mit einem Hauch Mut und einer Brise Verantwortung ihr Leben mit Leichtigkeit so verändern, dass sie wirklich das Leben leben, dass sie wahrlich wollen. Sei es als Business- oder Privatperson. Als Finalist ging es für Uwe Spörl zum längsten internationalen Gold-Speakerslam an die Mosel weiter nach Bernkastel-Kues. Dort entfachte er mit seinem Keynote "Abenteuer Leben" ein Feuer der Emotionen und zog die Zuhörer in seinen Bann. Als ehemaliger Spitzensportler sind Spitzenleistungen und persönliche Erfolge für ihn immer mit purer Leidenschaft verbunden.





Biathlon Allgäu- die Erfolgsstrategie für ihr Unternehmen

Biathlon Allgäu

