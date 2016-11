Stuttgarter Nachrichten: Mangel an Park-and-ride-Plätzen

(ots) - Park-and-ride-Anlagein Stadt und Region gilt als

überfüllt. Erste Projekte zur Verbesserung laufen zwar, aber sie sind

auf Jahre angelegt. Die dicke Luft im Stuttgarter Kessel aber wird

sich so lange nicht verdünnisieren, bis Lösungen gefunden sind. Es

gilt, Gas zu geben. Denn wenn man nicht aufpasst, werden die

Bemühungen von rechts überholt - durch Fahrverbote. Dann müssen Autos

draußen bleiben - und die Parkplatznot an den Umsteigepunkten wird

noch viel größer. So weit sollte man es nicht kommen lassen.







