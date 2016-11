Presendix eröffnet Online-Marktplatz für Geschenke in Deutschland

Geschenkservice?von Geschenkideen bis zum Geschenkversand

(firmenpresse) - Das Unternehmen Presendix hat am 01. November 2016 seinen neuen Online-Marktplatz für hochwertige Geschenke in der Form von Geschenksets in Deutschland freigeschaltet. Aus dem Angebot von Presendix finden Käufer dank übersichtlicher Kategorisierung schnell die richtige Geschenkidee und das richtige Geschenk für die richtige Person und zum richtigen Anlass. Der Geschenkservice von Presendix ermöglicht Käufern den unkomplizierten Einkauf und Versand in Verbindung mit viel Leidenschaft und Sinn für die Präsentation. Dekorativ verpackt und versehen mit einer persönlichen Grußbotschaft werden Geschenke für die Empfänger zu einer rundum perfekten Überraschung.

Florian Fries, Geschäftsführer der Presendix GmbH, erklärt: ? Wir schaffen mit Presendix in Kooperation mit unseren Händlern ein vielfältiges und attraktives Angebot. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die deutschen Käufer unser Konzept annehmen werden. Besonders freue ich mich, dass wir Artikel regionaler Produzenten und auf Designprodukte spezialisierte Händler in das Sortiment aufnehmen. Presendix wird damit eine zentrale Plattform für Geschenke in Deutschland mit Manufaktur- und Lifestyleprodukten.?

Das Unternehmen hat Presendix ganz zeitgemäß in Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern als Netzwerk strukturiert: Kreative Geschenkideen und Geschenkservices durch die Händler, Einsatz modernster Software-Technologien, Systembetrieb in der Cloud und Auslagerung von Verwaltungsfunktionen. Der Geschäftsführer erklärt: ?Wir fokussieren uns auf unser Kerngeschäft mit der Akquisition ausgesuchter Händler und der Generierung von Käufern. Wir leben Internet und nutzen diese Technologie selbst mit höchst möglichem Niveau, um für unsere Händler und Käufer einen bestmöglichen Service anbieten zu können.?





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://Presendix.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

Presendix GmbH

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:PresseKontakt / Agentur:

Presendix GmbH

Florian Fries

Schrammsweg 20

20249 Hamburg

presse(at)presendix.com

49 40 4143184360

Presendix.com



Datum: 11.11.2016 - 23:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1423709

Anzahl Zeichen: 1877

Kontakt-Informationen:

Firma: Presendix GmbH

Ansprechpartner: Florian Fries

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 120 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung