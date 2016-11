Neu: Die Themenseite "Hannover" informiert auf Deutsche-Politik-News.de zum Thema Hannover!

Neue Themenseiten bieten auf Deutsche-Politik-News.de Übersichten zu besonders interessanten thematischen Schwerpunkten wie z.B. "Hannover".

(firmenpresse) - Hannover ist die Hauptstadt des Landes Niedersachsen.



Der Ort Hannover wurde 1150 erstmals erwähnt und war ab 1692 Hauptstadt Kurhannovers, ab 1814 Hauptstadt des Königreichs Hannover und zwischen 1866 und 1946 nach dessen Annexion durch Preußen als Folge des Deutschen Krieges Hauptstadt der Provinz Hannover.



1875 wurde die Stadt Hannover mit Überschreiten der Marke von 100.000 Einwohnern zur Großstadt. Heute zählt Hannover mit 532.163 Einwohnern (Ende 2015) zu den 15 größten Städten Deutschlands.



Die Stadt gehört zur Region Hannover (einem Zusammenschluss des ehemaligen Landkreises Hannover und der Stadt Hannover), die als Kommunalverband besonderer Art fungiert; sie ist Teil der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg.



Link zur Themenseite "Hannover": http://www.deutsche-politik-news.de/modules.php?name=Z-Hannover



Die Stadt Hannover erwirtschaftete 2012 ein Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen von insgesamt 29.551,5 Mio. Euro, dies entspricht 74.822 Euro je Erwerbstätigem.



Im Jahr 2012 betrug die Bruttowertschöpfung zu Herstellungskosten 26.452,6 Mio. Euro, das 66.976 Euro je Erwerbstätigem entspricht.



Etwa 300.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte arbeiteten 2014 in der Stadt. Davon hatten etwa 189.000 ihren Erstwohnsitz in Hannover. Während 54.285 Pendler die Stadt verlassen, kommen täglich 164.892 Pendler in die Stadt.



In der Region Hannover beschäftigt die Deutsche Bahn rund 5.500 Mitarbeiter und die Deutsche Post DHL rund 4.400 Mitarbeiter.



Link zum Hannover-Portal Hannover-News.de: http://www.hannover-news.info



Im Jahr 2015 verzeichnete die Stadt rund 2,2 Millionen Übernachtungen, die Region insgesamt kam auf rund 3,85 Millionen Übernachtungen.



Vor allem in den letzten Jahren hat Hannover auch touristisch bedeutsame Auszeichnungen erhalten: Laut einer 2015 durchgeführten Onlineumfrage der DZT unter ausländischen Touristen, gehört das Neue Rathaus zu den 80 beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland





Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu dem Themen-Komplex "Hannover, Themenseite, News, Portal, News-Portal, Hannover-News.de, Deutsche-Politik-News.de, News" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Hannover bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Hannover) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hannover&action=history verfügbar.)



Dieser Beitrag wurde am Freitag dem 11. November 2016 veröffentlicht.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hannover-news.info



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Hannover bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Hannover) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hannover&action=history verfügbar.)



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/Hannover unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung) basiert.

In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren verfügbar.)



Dies ist eine Pressemitteilung von

Dr. Harald Hildebrandt

Leseranfragen:

Grenzweg 26, 21218 Seevetal

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 11.11.2016 - 23:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1423710

Anzahl Zeichen: 3247

Kontakt-Informationen:

Firma: Dr. Harald Hildebrandt

Ansprechpartner: Dr. Harald Hildebrandt

Stadt: Seevetal

Telefon: 017629470612



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.