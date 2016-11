Historiker-News.de informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zum Thema Historiker!

(firmenpresse) - Der Begriff "Historiker" leitet sich aus de Altgriechischen ("Erkundung", "Erforschung") ab.



Ein Historiker ist ein Wissenschaftler, der sich mit der Erforschung und Darstellung der Geschichte beschäftigt.



Neben den Vertretern der Geschichtswissenschaft werden auch die antiken, mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Geschichtsschreiber als Historiker bezeichnet, obgleich sie nicht als Wissenschaftler im heutigen Sinne gelten.



Der besseren Abgrenzung wegen wird hier auch oft lediglich von "Geschichtsschreibern" oder "Historiografen/Historiographen" gesprochen, was aber nicht zwingend ist.



Historiker ist in Deutschland keine rechtlich geschützte Berufsbezeichnung und Forschung und Lehre sind dem Grundgesetz nach frei.



Somit kann sich jeder als Historiker bezeichnen, der sich wissenschaftlich oder publizistisch mit historischen Fragen befasst.



Der Der Berufsverband Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands (VHD) akzeptiert allerdings nur solche Mitglieder, die einen entsprechenden Universitätsabschluss oder der Geschichtswissenschaft gewidmete literarische Arbeiten vorweisen können.



An deutschen Universitäten kann das Geschichtsstudium mit den akademischen Graden Bachelor und Master abgeschlossen werden. Diese haben die alten Magister-Abschlüsse und das Staatsexamen für das Lehramt bereits weitgehend abgelöst.



Auch andere Kulturkreise haben Formen der umfassenden Geschichtsschreibung entwickelt, insbesondere in der islamischen Welt und in China.



Die älteste Tradition der Geschichtsschreibung ist über 3.000 Jahre alt und stammt aus China.





Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Historiker-News.de, Historiker, News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos, Videos, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Historiker bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Historiker) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Historiker&action=history verfügbar.)



Dieser Beitrag wurde am Freitag dem 11. November 2016 veröffentlicht.







